Israël blijft Eurovisie Songfestival winnen, maar met een teleurstellende tweede plaats

Hoewel Israël de afgelopen jaren omstreden was vanwege de oorlog in Gaza en vermeende manipuleren van stemresultaten, bleef het land dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Uiteindelijk eindigde het tweede, maar de spanning en boycot van deelnemende landen zorgden voor een minder feestelijk verloop.

Waar veel critici bang voor waren, is niet uitgekomen: Israël werd 'slechts' tweede op het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hoewel zanger Noam Bettan dichtbij de winst leek, kwam hij uiteindelijk 193 punten tekort.

Critici vreesden vooraf een ineenstorting van het Eurovisie Songfestival als Israël de competitie dit jaar zou winnen en er mogelijk weer geknoeid zou zijn met stemmen. Het had ervoor kunnen zorgen dat meer landen zouden afhaken. Bovendien leek een songfestival in Israël, mede door de spanningen in de regio, momenteel ondenkbaar. De spanning was goed voelbaar in het mediacentrum in Wenen.

Het werd muisstil toen de laatste punten werden uitgedeeld. En er klonk een orkaan van vreugde en opluchting bij de tientallen journalisten toen Bulgarije genoeg punten kreeg voor de winst. De afgelopen jaren was de aanwezigheid van Israël omstreden door de oorlog in Gaza en het vermeende manipuleren van stemresultaten. Zangeressen Eden Golan en Yuval Raphael kregen in 2024 en 2025 de volle laag van het publiek en werden uitgejouwd.

Desondanks boekten ze met een vijfde en tweede plaats een uitstekende en ietwat dubieuze score. In aanloop naar de editie in Wenen kwam de spanning tot een kookpunt en eisten verschillende deelnemende landen het vertrek van Israël. Dat vertrek kwam er niet. Het leidde tot een boycot van Nederland, Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland.

Daarmee werd de zeventigste editie van het songfestival allesbehalve het feest dat het zou moeten zijn





