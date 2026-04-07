Israël akkoord met staakt-het-vuren te midden van oplopende spanningen

De spanningen in het Midden-Oosten bereiken een kritiek punt. Israël sluit zich aan bij het staakt-het-vuren, maar de dreigementen tussen de VS en Iran blijven aanhouden, met mogelijke gevolgen voor de hele regio. De humanitaire crisis in Libanon verdiept zich.

Israël heeft eveneens ingestemd met een twee weken durend staakt-het-vuren, zo heeft een functionaris van het Witte Huis gemeld aan CNN. Dit besluit komt te midden van voortdurende onderhandelingen en de hoop op een vreedzame oplossing. President Trump heeft aangekondigd akkoord te gaan met het bestand, op voorwaarde dat Iran de scheepvaart door de Straat van Hormuz toestaat.

Trump benadrukte dat de bombardementen en aanvallen op Iran voorlopig opgeschort zullen worden, gebaseerd op een tienpuntenvoorstel van Iran dat volgens hem een werkbare basis biedt voor verdere gesprekken. Hij gaf aan dat bijna alle geschilpunten tussen de Verenigde Staten en Iran zijn opgelost, maar dat deze periode van twee weken nodig is om de overeenkomst af te ronden en te bekrachtigen.\De situatie in het Midden-Oosten heeft significante gevolgen voor Europa, ongeacht de uitkomst van de huidige gevechten. Experts voorspellen aanhoudend hogere energieprijzen, wat een direct gevolg is van de onrust in de regio. Pakistan heeft president Trump verzocht om een verlenging van de deadline voor een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten, in de hoop dat dit de onderhandelingen ten goede komt. De Pakistaanse premier Sharif benadrukt dat verdere gesprekken hoop bieden op een succesvolle afloop en dat Iran als gebaar van goede wil de doorvaart door de Straat van Hormuz moet vrijgeven. Iran bestudeert het voorstel en toont zich positief, hoewel de Amerikaanse deadline om 02:00 uur Nederlandse tijd afloopt. Indien Iran niet instemt met de Amerikaanse voorwaarden, dreigt de VS infrastructuur in Iran te vernietigen, wat leidde tot reacties van Iraanse functionarissen en burgers.\De Iraanse reactie is fel, waarbij de ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft aangekondigd dat Iran zal reageren met 'onmiddellijke en proportionele' acties als Trump zijn dreigement uitvoert. Dit dreigement omvat de vernietiging van de Iraanse civiele infrastructuur. De ambassadeur beschouwt Trumps uitspraken als aanzetten tot oorlogsmisdaden en benadrukt het recht van Iran op zelfverdediging. Verslaggevers melden dat Trumps uitlatingen, met name die over de eventuele dood van een hele beschaving, zelfs voor zijn doen ongekend zijn en kritiek uitlokken. Ondertussen verklaart Israël zeegebied tot 20 zeemijl uit de kust van Tyrus tot verboden gebied, naar aanleiding van een aanval op een Israëlisch marineschip. De gevechten tussen Israël en Hezbollah gaan onverminderd door, met aanzienlijke humanitaire gevolgen, waaronder een miljoen Libanese burgers op de vlucht en een groot aantal doden en gewonden. Deze ontwikkelingen vinden plaats in de schaduw van de bredere conflicten in de regio, waarbij de spanningen tussen Israël, Hezbollah en Iran blijven oplopen





