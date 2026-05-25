Ismael Saibari wordt speler van het jaar in de eredivisie

Ismael Saibari is gekroond tot speler van het jaar in de eredivisie. Hij werd verkozen door de achttien aanvoerders van de eredivisieclubs tijdens de Eredivisie Awards in Utrecht. Sarina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal.

Sarina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. De 56-jarige trainer kroonde zich in de zomer van 2025 voor de tweede keer op rij tot Europees kampioen met Engeland, eerder werd ze ook al Europees kampioen met de Nederlandse vrouwen in 2017. De 25-jarige Saibari was met vijftien competitiegoals zeer belangrijk voor landskampioen PSV.

Zijn inbreng was onder andere cruciaal in de wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip in oktober, toen PSV drie punten achter de Rotterdammers stond. Saibari maakte een hattrick, hielp PSV aan de zege en niet veel later pakten de Eindhovenaren de koppositie. De andere genomineerden waren Tjaronn Chery (NEC), Mika Godts (Ajax), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) en Joey Veerman (PSV). Godts werd wel uitgeroepen tot talent van het jaar.

Hij werd verkozen door de achttien trainers van de eredivisie en bondscoach Ronald Koeman. De mooiste goal kwam op naam van Excelsior-speler Gyan de Regt. Het publiek zag zijn omhaal tegen Fortuna Sittard als knapste treffer. Bij de vrouwen ging de award naar Feyenoorder Mao Itamura, zij is gekozen door alle aanvoerders van de verschillende clubs.

De 19-jarige Japanse was een van de sterkhouders bij de Rotterdammers, die zich dit seizoen voor het eerst plaatsten voor Europees voetbal. De 19-jarige Ajacied Renee van Asten werd talent van het jaar





