Ismael Saibari vertrekt naar Bayern München voor 55 miljoen euro

Ismael Saibari maakt definitief de overstap van PSV naar Bayern München voor een transferbedrag van 55 miljoen euro. De Marokkaanse middenvelder tekent tot de zomer van 2031 bij de Duitse club. Saibari was een belangrijke kracht in het PSV van trainer Peter Bosz en veroverde drie landstitels in Eindhoven.

Ismael Saibari maakt definitief de overstap van PSV naar Bayern München , melden bronnen aan de NOS. Der Rekordmeister betaalt 55 miljoen voor de Marokkaanse middenvelder, die tekent tot de zomer van 2031.

Saibari is momenteel voor Marokko actief op het WK, waar hij zondag een hoofdrol vertolkte in de wedstrijd tegen Brazilië. Hij maakte met een fraai stiftje de openingstreffer. Saibari was al jaren een belangrijke kracht in het PSV van trainer Peter Bosz. In Eindhoven veroverde Saibari drie landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de eredivisie.

Afgelopen seizoen kwam Saibari tot 37 wedstrijden namens PSV. Hierin scoorde hij negentien keer, waarvan eenmaal in de Champions League, tegen Bayern München. In alle competities was Saibari goed voor negen assists. De 25-jarige middenvelder maakte in 2020 zijn debuut voor het eerste team van PSV, dat hem voor 200.000 euro overnam uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk.

Met 55 miljoen euro is Saibari de grootste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van PSV. Vier eredivisie-spelers werden ooit voor een hoger bedrag verkocht: Ajacieden Antony (voor 95 miljoen naar Manchester United), Frenkie de Jong (86 miljoen, FC Barcelona), Matthijs de Ligt (85 miljoen, Juventus) en Lisandro Martinez (57 miljoen, Manchester United). Saibari was een belangrijke kracht in het PSV van trainer Peter Bosz.

Hij veroverde drie landstitels in Eindhoven en werd afgelopen seizoen verkozen tot speler van het jaar in de eredivisie. Saibari kwam afgelopen seizoen tot 37 wedstrijden namens PSV, waarin hij negentien keer scoorde en negen assists leverde. Hij maakte zijn debuut voor PSV in 2020 en werd voor 200.000 euro overgenomen van KRC Genk. Met een transferbedrag van 55 miljoen euro is Saibari de grootste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van PSV





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Ismael Saibari PSV Bayern München Voetbal Transfer

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