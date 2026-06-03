Ismael Saibari op weg naar Bayern München na indrukwekkende Champions League-prestatie

Ismael Saibari maakte grote indruk op Bayern-trainer Vincent Kompany tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern. Nu staat een transfer naar de Duitse topclub op til, met een mogelijke recorddeal van vijftig miljoen euro.

Het was 28 januari van dit jaar. Bij PSV zit de teleurstelling diep na de uitschakeling in de Champions League . De ploeg van Peter Bosz bood even daarvoor uitstekend partij tegen Bayern München , in een wedstrijd waarin alle Eindhovense data op het gebied van intensiteit piekten en PSV één-tegen-één over het hele veld speelde tegen Der Rekordmeister, een van de beste ploegen ter wereld.

De fabuleuze gelijkmaker van Ismael Saibari leek even genoeg om de tussenronde te behalen, maar de 1-2 van Harry Kane vlak voor tijd bepaalde anders. Saibari kijkt verslagen voor zich uit als Vincent Kompany opeens komt aanlopen en hem een knuffel geeft. De twee praten lang na, uiteraard in het Vlaams.

'Ismael zit alleszins op het juiste pad', vertelt Kompany na afloop als hem wordt gevraagd of Saibari een speler voor de absolute top is. 'Hij heeft vandaag heel veel verdedigd voor zijn ploeg. Hij heeft kracht, sterkte en kan een actie maken. Dat heeft hij ook een paar keer gedaan voor zijn ploeg.

En dan heeft hij ook nog scorend vermogen, dus hij zit wel op de juiste plek, denk ik, waar je gewoon die stap kunt maken. Ik denk dat hij gewoon zo door moet gaan.

' Saibari zelf houdt zijn kaarten tegen de borst op de persconferentie. 'Kompany feliciteerde mij en de ploeg met hoe we hebben gespeeld. Dat we het hen heel moeilijk hebben gemaakt, omdat we een goede ploeg zijn. En hij wenste ons veel succes.

' Nu, begin juni, staat het spel volle bak op de wagen. Kompany en Saibari hebben telefonisch contact gehad en zien een samenwerking helemaal zitten. Dinsdag kwamen de eerste berichten over de interesse van Bayern München naar buiten, deze woensdag is al duidelijk dat Saibari persoonlijk akkoord is met Bayern over een meerjarig contract. Dat mag geen verrassing heten; Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en kan het salaris van de Marokkaans international wel betalen.

De onderhandelingen verlopen snel en beide partijen tonen zich optimistisch over een succesvolle afronding. Saibari, die dit seizoen uitgroeide tot een van de smaakmakers bij PSV, lijkt klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Zijn veelzijdigheid als aanvallende middenvelder en zijn vermogen om zowel te scoren als te verdedigen, maken hem een gewilde speler op de transfermarkt. PSV mikt op een deal vóór de start van het WK en heeft een indicatie van wat er betaald moet worden.

Een recordtransfer voor PSV is niet ondenkbaar; om en nabij vijftig miljoen euro lijkt een mooi streven. Zaakwaarnemer Ali Dursun was dinsdag in het Philips Stadion voor overleg en brengt informatie aan en uit beide kampen over. Woensdag wordt er doorgepraat over de definitieve voorwaarden. Als Bayern straks financieel over de brug komt, lijkt niets een transfer tegen te kunnen houden.

De supporters van PSV zullen het vertrek van hun ster met lede ogen aanzien, maar de club kan rekenen op een substantiële som geld om de selectie te versterken. Voor Saibari zelf opent zich de deur naar de absolute top, waar hij onder leiding van Kompany kan groeien tot een wereldster. De komende dagen zullen beslissend zijn voor de toekomst van deze getalenteerde voetballer





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