Ismael Saibari naar Bayern München voor recordbedrag van maximaal 55 miljoen euro

PSV en Bayern München zijn het eens geworden over de transfer van Marokkaanse international Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder vertrekt voor een bedrag dat oploopt tot 55 miljoen euro, waarmee het PSV-transferrecord van Cody Gakpo wordt verbroken. Saibari, die voor Marokko scoorde op het WK, tekent naar verwachting tot 2031 bij de Duitse topclub.

Ismael Saibari maakt een absolute toptransfer naar Bayern München . De Bundesliga -grootmacht en PSV hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de transfer van de Marokkaanse international, bevestigen nu ook het Eindhovens Dagblad en Fabrizio Romano.

De regionale krant spreekt van een 'mega-bedrag'. PSV ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot liefst 55 miljoen euro, weet het ED. Daarmee verbreekt Saibari het Eindhovense transferrecord, dat nu nog in handen is van Cody Gakpo. De linksbuiten vertrok begin 2023 voor 42 miljoen plus 7 miljoen aan bonussen naar Liverpool.

Ook bij Saibari bestaat het bedrag voor 'meerdere miljoenen' uit bonussen. De exacte details zijn echter niet bekend. Bayern bood vorige week nog 53 miljoen euro voor de 25-jarige aanvallende middenvelder, maar bleek daar na zijn glansrol voor Marokko tegen Brazilië op het WK bereid nog een paar miljoen bovenop te doen. Met een prachtige treffer eiste Saibari de hoofdrol op tijdens het 1-1 gelijkspel.

PSV staat nu op het punt om een gigantische winst te maken op Saibari. Zes jaar geleden werd hij voor 200.000 euro opgepikt bij KRC Genk. De spelmaker zal in de komende dagen medisch worden gekeurd. De clubdokter van Bayern is ook de bondsarts van Duitsland, waardoor hij al in de Verenigde Staten is.

Zodra de laatste plooien zijn gladgestreken, kan de deal daarna worden afgerond en tekent Saibari tot medio 2031. Saibari wacht in de succesploeg van coach Vincent Kompany een aardige concurrentiestrijd. Spelers als Michael Olise, Lennart Karl, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Luis Díaz strijden om de drie plekken in de rug van topspits Harry Kane. Wel komt Saibari met veel vertrouwen binnen, nadat hij voor het derde jaar op rij kampioen werd met PSV.

In 37 officiële duels was hij goed voor negentien goals en negen assists





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