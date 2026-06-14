Marokkaanse aanvaller Ismael Saibari scoort een mooi doeltje tegen Brazilië op zijn WK-debuut en komt daarmee in het oog van de verkoop van PSV naar Bayern München. Hij focust zich op het toernooi en wil nog niet praten over toekomstige tegenstanders zoals Nederland.

Ismael Saibari heeft direct zijn stempel gedrukt op het eerste WK waarop hij in actie komt. De PSV 'er maakte een mooie goal voor Marokko , die met een fraai stiftje de openingstreffer bezorgde.

Na een sterke loopactie kreeg Saibari de bal van Brahim Diaz aangespeeld en oog in oog met Alisson Becker wipte hij de bal over de Liverpool-keeper heen.

"Toen de bal van mijn voet ging, wist ik gelijk dat hij erin ging", zei Saibari na afloop. "We veroverden de bal en ze stonden heel open. Dan is het lopen en de bal in de voeten krijgen. Ik kreeg hem goed mee van Brahim (Diaz, red.

) en dan is het afmaken. Hij kwam heel ver uit zijn doel, dit stiftje was een van de weinige opties.

" Hoewel hij vond dat de 1-1 eindstand een terechte afspiegeling was, had er volgens Saibari meer in gezeten voor de Marokkanen. "Wij gingen vol voor de winst, we proberen elke wedstrijd te winnen. Op persoonlijk vlak ben ik heel blij, maar we hadden wel de winst willen pakken.

" De goal van Saibari werd in Eindhoven met gejuich ontvangen. PSV is nog altijd volop in onderhandeling met Bayern München over een transfer van de middenvelder, die afgelopen werd verkozen tot beste speler van de eredivisie. Er zou een transfersom van 50 tot 60 miljoen euro gaan, een recordverkoop voor PSV. Duitse media schreven dat Saibari met zijn treffer op het hoogste niveau een paar miljoen duurder is geworden.

Saibari zelf wilde in New Jersey niets zeggen over zijn sportieve toekomst: "Daarvoor moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Ik moet me concentreren op het WK. Dit is mijn eerste WK, ik probeer er vol van te genieten. Met randzaken ben ik nu niet bezig.

" Marokko of Brazilië is een van de mogelijke tegenstanders van Oranje in de zestiende finales. Maar ook daar wil Saibari nog niet aan denken.

"We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Nederland moet ook gewoon zijn ding doen. En dan zien we het later wel. Ik hoop wel dat we elkaar tegenkomen.

" Marokko speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn tweede groepswedstrijd tegen Schotland in Boston. De jonge Marokkaanse aanviller Ismael Saibari heeft meteen indruk gemaakt op het WK in Qatar door een prachtig doeltje tegen Brazilië. Met een subtiel stiftje over keeper Alisson Becker opende hij de score voor Marokko. De goal was het resultaat van een snel aanval, waarbij Brahim Diaz de bal voorbereidde en Saibari zijn kalmte bewaarde tegen één van de beste keepers ter wereld.

Na de wedstrijd, die eindigde in 1-1, uitte hij tevredenheid maar ook spijt dat Marokko niet de volledige overwinnning kon behalen. Hij benadrukte dat het team elke wedstrijd wil winnen. De prestatie van Saibari heeft de aandacht opnieuw getrokken naar zijn potentieel en de目前 onderhandelingen tussen PSV en Bayern München. Met een geschatte transfersom van 50 tot 60 miljoen euro zou het een recordverkoop worden voor PSV.

Zijn WK-goal heeft de waarde mogelijk nog verder opgevoerd, volgens Duitse media. Saibari wees vragen over zijn toekomst af en focust zich volledig op het WK, wetende dat dit zijn eerste is en hij er volop van wil genieten. Ook aan mogelijke tegenstanders in de knock-outfase, zoals Nederland, wil hij nog niet denken. Marokko moet eerst zijn tweede groepswedstrijd tegen Schotland spelen.

Category: Voetbal Keywords: ["Ismael Saibari", "WK 2022", "Marokko", "Brazilië", "PSV", "Bayern München", "transfer", "voetbal", "doelpunt", "Alisson Becker", "Brahim Diaz", "Nederland"





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