Isak en Ayari scoren in Monterrey, Ivoorkust wint van Ecuador

Alexander Isak en Yasin Ayari scoren in Monterrey voor Zweden, terwijl Ivoorkust met 1-0 wint van Ecuador. De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op.

Alexander Isak maakt 2-0 van in Monterrey . De snelle omschakeling van Zweden , Gyökeres geeft mee aan Isak en de eindelijk weer fitte spits van Liverpool steekt op volle snelheid de vijandelijke helft over.

Een keer naar binnen kappen en dan is het raak in de verre hoek. Yasin Ayari knalt Zweden op voorsprong tegen Tunesië. De 'Adelaars van Carthago' houden superspitsen Isak en Gyökeres nog van scoren, maar de verdedigers kunnen zich geen derde keer voor een schot werpen. Van buiten het zestienmetergebied ziet uitgerekend Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, een gaatje om raak te schieten.

Dat de middenvelder van Brighton, geboren in het Zweedse Solna, vandaag het gele shirt draagt, komt door zijn vader.

'Mijn zoon wilde voor Tunesië kiezen, maar ik heb hem gevraagd om voor Zweden uit te komen, omdat dat het land is dat hem heeft opgevangen en gevormd', zei vader Azzouz Ayari in een interview met Aftonbladet. 'Het was zijn plicht om iets terug te doen. ' Wat een manier om die opdracht van zijn vader te vervullen. Ayari lijkt zich te verontschuldingen na zijn goal, maar wordt door zijn ploeggenoten meegetrokken in het vieren van de 1-0.

De aftrap in Monterrey en dat betekent dat het laatste scoutingswerk voor Oranje kan beginnen. Zweden-Tunesië is een duel tussen veel voormalig eredivisiespelers. We noemden bij de opstelling al Omar Rekik, die bij Sparta speelde, Zweden heeft nog veel meer bekende gezichten. Keeper Nordfeldt en middenvelder Nygren speelden voor Heerenveen, nu bij AIK en Celtic.

Lagerbielke (Braga) kennen we nog van FC Twente en Gudmundsson verkaste in 2019 van Groningen naar Lille en speelt inmiddels voor Leeds United. En dan is er natuurlijk Isak, de spits die op huurbasis doorbrak bij Willem II en tegenwoordig het shirt van Liverpool draagt. De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op. Om 4.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap tussen Zweden en Tunesië.

Bij Tunesië vinden we in de basis twee 'broertjes van' terug. Omar Rekik kennen we als broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik. Maar misschien ook nog wel van zijn handvol wedstrijden in de eredivisie toen hij nog bij Sparta speelde. Inmiddels is de 24-jarige Rekik verdediger van het Sloveense Maribor.

Hij speelt samen met Rani Khedia, de jongere broer van Sami Khedira, die 77 interlands speelde voor Duitsland en in 2014 wereldkampioen werd. Bij Zweden is het vooral uitkijken naar het spitsenduo: Viktor Gyökeres van Arsenal en Liverpool-speler Alexander Isak. Dat belooft wat.

En dat mogen we dan ook nog in actie zien in dit fraaie stadion in Monterrey: De late treffer van Diallo is goud waard: Ivoorkust wint met 1-0 van Ecuador en dat is gezien de verhoudingen in de tweede helft niet onverdiend. Voor rust was Ecuador beter, maar was het wat ongelukkig met onder meer twee schoten op de lat. Groot feest bij de Ivorianen, met deze overwinning is er reden om te hopen op een primeur.

Bij drie vorige deelnames (2006, 2010, 2014) aan het WK kwam Ivoorkust, dat toen toch een gouden generatie kende, nooit door de groepsfase. Dan toch nog: een doelpunt in deze wedstrijd die ondanks de hoge intensiteit en kansen over en weer vast leek te zitten. Singo stoomt op over de rechterflank, bedient Amad Diallo en die schiet knap raak. De Ivoriaanse bank stroomt leeg, iedereen wil dit feestje meevieren.

Ivoorkust staat voor en lijkt deze wedstrijd ook te gaan winnen. Alleen de blessuretijd resteert nog: minimaal 7 minuten. Harde knal van Plata op het doel van Ivoorkust, maar Fofana redt. Deze kans komt uit het niets, want Ivoorkust is helemaal tot leven gekomen.

Smaakmaker Diomande is naar zijn geliefde linkerflank verhuisd en dat doet hem duidelijk goed. Ivoorkust wordt steeds gevaarlijker. De tweede helft is begonnen en Ecuador gaat verder waar het voor rust gebleven was. Valencia zet de aanval op en na een fraaie combinatie haalt Minda uit.

De hoek is moeilijk, onmogelijk misschien wel. De Ivoriaanse doelman Fofana houdt zijn hoek dicht en ziet Minda de paal raken. Rust in het Lincoln Financial Field: 0-0 tussen Ivoorkust en Ecuador. De stand verhult hoe vermakelijk de eerste helft was.

Via Yeboah en Minda knalde Ecuador twee keer tegen de lat en ook het Ivoriaanse toptalent Yan Diomande heeft zich al laten zien met een flitsende actie over de flank. Ivoorkust moet overigens oppassen: drie spelers hebben al een gele kaart gekregen. Ecuador is sterk begonnen in 'Philly' en had misschien al op voorsprong moeten staan. Veel dreiging komt van spits Enner Valencia, die we in Nederland nog wel kennen van het vorige WK.

Toen scoorde hij in Qatar bij het gelijkspel tegen Oranje (1-1). Ook Caicedo is actief en Yeboah poeiert van afstand tegen de lat. Daar kwam Ivoorkust goed weg. Het is ook wel te zien waarom Ecuador al 19 wedstrijden zonder nederlaag is.

Naast de goede voetballers laat ook keeper Galindez zich al gelden, hij had een knappe redding in huis op een inzet van Touré





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isak Ayari Zweden Tunesië Ivoorkust Ecuador WK Monterrey Philly Lincoln Financial Field

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ecuador met sterke verdediging tegen aanvallend Ivoorkust in WK-groep EIn de tweede wedstrijd in groep E van het WK staat Ivoorkust tegenover Ecuador. Ecuador heeft een uitstekende verdediging met speelsters zoals Willian Pacho en Piero Hincapié. Ivoorkust coach Emerse Faé vertrouwt op aanvallende kwaliteiten met spelers als Yan Diomande en Nicolas Pépé. Verder reflecteert Van Dijk op het gelijkspel van Nederland tegen Japan enCoach Koeman geeft zijn mening.

Read more »

Ivoorkust tegen Ecuador in groepsfase WKDe wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador in groep E begint om 1.00 uur Nederlandse tijd. Ecuador staat bekend om sterke verdediging met spelers als Willian Pacho en Piero Hincapié. Ivoorkust zet in op aanval met spelers als Yan Diomande en Nicolas Pépé. Nederland won eerder van Japan, maar had moeite met de compacte Japanse verdediging.

Read more »

Ecuador begint sterk tegen Ivoorkust in PhiladelphiaEcuador domineert de eerste helft tegen Ivoorkust in Philadelphia. Valencia, Caicedo en Yeboah zorgen voor gevaar, maar Galindez houdt zijn doel schoon. Ecuador is ongeslagen in 19 wedstrijden.

Read more »

Laat doelpunt Amad Diallo geeft Ivoorkust zege tegen Ecuador op WKIn een spannende groepswedstrijd op het WK scoorde Amad Diallo van Manchester United in deallerlaatste minuut het enige doelpunt voor Ivoorkust tegen Ecuador. aanvankelijk leek het eren een doelpuntloos gelijkspel zou zijn, maar de Ivorische aanvaller foolde het Ecuadoriaanse verdediging en zorgde voor drie cruciale punten voor zijn team. De wedstrijd in Philadelphia bood veel kansen voor beide kanten maar tot de slotfase werd geen doelpunt gemaakt. Ecuador was op papier de favoriet, maar Ivoorkust toonde veerkracht en pakte de overwinning.

Read more »