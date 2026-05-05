Isa de Jongh hoopt na dwarslaesie een kilometer te wandelen tijdens Wings for Life World Run

De 20-jarige Isa de Jongh uit Roosendaal hoopt zondag een kilometer te wandelen tijdens de Wings for Life World Run in Breda, een jaar nadat ze te horen kreeg dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen door een dwarslaesie. Ze wil laten zien dat het mogelijk is en zet alles op alles.

De jonge en ambitieuze Isa de Jongh, een 20-jarige vrouw uit Roosendaal, kreeg vorig jaar een verwoestende diagnose van haar artsen: de kans dat ze ooit nog zou kunnen lopen was uiterst klein.

Een jaar later is de situatie radicaal veranderd. Door een intensief trainingsprogramma en een onwrikbare wilskracht heeft Isa weer stappen kunnen zetten. Aanstaande zondag hoopt ze zelfs een volledige kilometer te wandelen tijdens de Wings for Life World Run in Breda. Met vastberadenheid verklaart ze: Ik wil bewijzen dat het mogelijk is en ik zet alles op alles om dit doel te bereiken.

Haar toewijding is bewonderenswaardig; ze bezocht vijf dagen per week de sportschool en documenteerde haar voortgang via video's op sociale media, waarmee ze anderen inspireerde en motiveerde. Het leven van Isa nam echter een dramatische wending tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Een onvoorziene val veranderde alles. Ze miste een heuvel, vloog door de lucht en kwam hard op haar rug terecht.

Ze ontwaakte in de sneeuw, verward en geschrokken. Ze vroeg haar klasgenoot om hulp, maar tot haar ontzetting voelde ze geen sensatie in haar benen. Ik kon helemaal niets meer, herinnert ze zich met een gevoel van machteloosheid. Isa raakte in paniek en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

De diagnose was verwoestend: ze had haar rug, nek en borstbeen gebroken en had een dwarslaesie opgelopen, wat betekende dat de kans op herstel van haar loopvermogen minimaal was. Na elf dagen in het ziekenhuis, onderging ze verschillende operaties en werd ze overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Daar ontdekte ze een sprankje hoop. Ik merkte dat mijn linkerbeen wel iets bewoog, vertelt ze.

Dit gaf me enorm veel motivatie om door te zetten en te laten zien dat ik het wel kon. Met hernieuwde energie en vastberadenheid pakte Isa haar school weer op en begon ze te werken. Ze traint nu meerdere keren per week om haar lichaam te versterken en haar loopvermogen te verbeteren. Haar inspanningen worden beloond; met behulp van een rollator of krukken kan ze nu kleine afstanden lopen.

Ik ben trots op wat ik heb bereikt en daar haal ik kracht uit, zegt ze. Ik probeer altijd te focussen op oplossingen en niet op de dingen die ik niet meer kan. Als ik bijvoorbeeld met mijn rolstoel een restaurant niet binnenkom, zoek ik gewoon een ander restaurant op. Isa's grootste droom is om weer te kunnen lopen zonder hulpmiddelen.

Om deze droom te verwezenlijken, neemt ze opnieuw deel aan de Wings for Life World Run, een hardloopwedstrijd in Breda waarvan de inschrijvingsgelden worden gedoneerd aan onderzoek naar dwarslaesies. Vorig jaar nam ze deel in haar rolstoel en werd na vijf kilometer ingehaald door de catcher car. Dit jaar hoopt ze een kilometer af te leggen met haar rollator.

Omroep Brabant zal zondag 10 mei live verslag doen van de Wings for Life World Run in Breda via televisie, radio, website en app. De uitzending begint om 12.55 uur. Deze unieke wedstrijd staat bekend om het feit dat de deelnemers worden ingehaald door een rijdende finishlijn, de zogenaamde catcher car. De uitzending is achteraf terug te kijken op Brabant+





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isa De Jongh Wings For Life World Run Dwarslaesie Revalidatie Breda Sport Inspiratie Motivatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vinícius doet na mijlpaal en richting Clásico belofte aan Real-fansVinícius Júnior stelde zondagavond met een hoofdrol tegen Espanyol het titelfeest van Barcelona voorlopig uit en hoopt de Catalanen komend weekend in El Clásico nog eens dwars te zitten in hun jacht op de Spaanse titel. De Braziliaan beseft dat Barça het kampioenschap nauwelijks kan ontgaan en richt het vizier alvast voorzichtig op volgend seizoen.

Read more »

Eloise van Oranje over casting voor serie MáximaEloise van Oranje vindt het een vreemd idee dat zij gespeeld wordt in de Videoland-serie Máxima en hoopt dat er een knap kind wordt gecast.

Read more »

Korte adem Ajax breekt op: negatieve Eredivisie-mijlpaal dreigtAjax hoopt in de resterende twee competitieduels nog de derde plaats in de Eredivisie in handen te krijgen, maar de Amsterdammers blijken dit seizoen allesbehalve een formatie van de lange adem. Ten opzichte van de voorgaande tien seizoenen scoorde Ajax in de tweede helft van een wedstrijd veel minder vaak.

Read more »

Geen toekomst voor Ihattaren bij Fortuna Sittard: 'Moet een transfer maken'Danny Buijs hoopt dat Mohamed Ihattaren komende zomer een stap gaat maken. De Fortuna Sittard-trainer voorziet dan ook geen toekomst in Limburg voor de 24-jarige middenvelder. Zowel voor de club als voor zichzelf moet Ihattaren een transfer maken, zo stelt de oefenmeester.

Read more »

Isa de Jongh loopt weer na zware dwarslaesieIsa de Jongh (20) uit Roosendaal kreeg vorig jaar te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen na een zware ski-ongeval met een dwarslaesie. Nu, een jaar later, traint ze hard en kan ze weer kleine stukjes lopen. Aanstaande zondag hoopt ze een kilometer te wandelen tijdens de Wings for Life World Run in Breda.

Read more »

Willem II hoopt op terugkeer van Haen en Verheydt tegen RKC WaalwijkWillem II hoopt dinsdagavond te kunnen beschikken over spitsen Devin Haen en Thomas Verheydt tegen RKC Waalwijk. Beide spitsen kampten met enkelblessures, maar mogelijk kunnen ze alweer in actie komen. Trainer John Stegeman laat weten dat de medische staf en de spelers zelf hard hebben gewerkt om zo snel mogelijk fit te zijn.

Read more »