Is het hacken van een drone mogelijk? En hoe makkelijk?

Een drone-expert geeft zijn mening over de haalbaarheid van het hacken van drones en de gevolgen van dat soort aanvallen op de oorlog.

Of dit de waarheid is, is nog niet duidelijk. Maar toch is de vraag: is het hacken van een drone wel echt mogelijk? En hoe makkelijk gaat dat dan?

Volgens drone-expert van Dronewatch Wiebe De Jager, kan dat zeker.

"Veel drones werken via GPS, net als in de auto", zegt hij. "Dat signaal gaat via satellieten en is relatief zwak. " Het signaal, wat "makkelijk" te achterhalen is, kan de locatie van een drone achterhalen. "En dat signaal kan ook verstoord worden", gaat De Jager verder.

"En zo kan je de drone bijvoorbeeld laten denken dat hij 100 kilometer verderop is dan waar die zich daadwerkelijk bevindt. " Nu er zoveel van dit soort toestellen worden gebruikt in de oorlog in Oekraïne, is het verstoren van een drone dan ook een deel van de elektronische oorlogsvoering geworden, kan de expert vertellen. "Het is bekend dat Rusland en Oekraïne het signaal van elkaars drones proberen te verstoren", gaat hij verder. "Ze noemen dat spoofing.

" En dat is relatief eenvoudig om te doen, weet De Jager. "Dat doen ze vanaf de grond via een soort radiozenders. Ook de luchtvaart en boten kunnen daar last van hebben.

" Of dat bij de drone is gebeurd die deze week werd neergehaald in Estland, is nog onbekend. "Het zou kunnen, maar we weten het simpelweg nog niet", schetst De Jager. "Het is bekend dat het GPS-signaal verstoord kan worden. Moderne drones gebruiken daarom vaak andere systemen.

" Deze werken via een digitale kaart en hebben een camera. "Dus zijn ze moeilijker te verstoren. " "Oekraïne weet dus dat het risic op verstoring er is en gebruiken meer moderne drones", noemt De Jager nogmaals. "Je kan je dan afvragen hoe aannemelijk het is dat ze drones op GPS hebben gebruikt.

Dat weten we nu gewoon nog niet", zegt hij over het incident.

" Of incidenten zoals in Estland vaker voor gaan komen, durft De Jager niet zeggen. Hoewel moderne drones lastiger te hacken zijn, worden er wel meer drones ingezet in de oorlog.

"De kans op verstoringen groeit daarmee automatisch. ""Het is deel van de oorlogsvoering en als de oorlog heftiger wordt, dan groeit ook het aantal verstoringen. " Wat er dan tegen te doen is, is volgens De Jager de hamvraag. "We moeten vooral van Oekraïne leren.

Door de ervaringen in de oorlog zijn ze veel verder op dit gebied.

" Dat zie je ook in de oorlog in Iran. Daar worden ook drones gebruikt en wordt er gekeken naar wat Oekraïne doet op dat gebied





EenVandaag / 🏆 11. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drone Hack Electronic Warfare GPS Spoofing Drone Warfare Revolutionizing Warfare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Met een laser oude zonnepanelen recyclen: ‘Een goudmijn aan grondstoffen’Bij TNO in Eindhoven is een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers van TNO gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen, zoals zilver, beter worden teruggewonnen.

Read more »

Alcaraz meldt zich ook al af voor Wimbledon vanwege polsblessureAlcaraz kampt met tendinitis, een peesontsteking die doorgaans te maken heeft met overbelasting van een gewricht.

Read more »

Honderden verwaarloosde dieren ontdekt in Roosendaal, eigenaar aangehoudenOp het terrein waren onder meer alpaca's, twee kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier aanwezig.

Read more »

Paracetamol en een pot vaseline; Isa en Demi fietsen de Elfstedentocht op een tandemHet Omrop Fryslân-fietsteam bij de Fietselfstedentocht bestaat dit jaar uit verslaggevers Isa Visser (Omrop Fryslân) en Demi Hoekstra (RTV NOF). Zij zullen verslag doen van de Tocht vanaf hun tandem.

Read more »