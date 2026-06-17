Is Elon Musk een filantroop?

Elon Musk is de eerste biljonair ooit, maar zijn liefdadigheid en goede doelen zijn nog een vraag. Hij ondertekende het 'pledge' van Bill Gates en Warren Buffet, maar hij doneerde vorig jaar minder dan 0,1 procent van zijn vermogen aan een goed doel of stichting.

Elon Musk is de eerste biljonair ooit, nadat zijn ruimtebedrijf SpaceX naar de beurs was gegaan. Hij is sinds die beursgang honderden miljarden rijker, maar zijn liefdadigheid en goede doelen zijn nog een vraag.

Hij ondertekende het 'pledge' van Bill Gates en Warren Buffet, maar hij doneerde vorig jaar minder dan 0,1 procent van zijn vermogen aan een goed doel of stichting. Filantropie-adviseur Pieter Stemerding zegt dat de vraag is hoe hij invulling geeft aan zijn belofte. Met zijn bedrijf Philos geeft hij advies aan vermogende families over hoe zij hun geld kunnen inzetten voor een maatschappelijk belang.

Musk staat niet in de lijst van gulle gevers in Amerika, wat hoogleraar filantropie Pamala Wiepking opmerkkelijk vindt. Zij zegt dat juist in Amerika de norm is om veel te geven aan goede doelen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk Ruimtebedrijf Spacex Liefdadigheid Goede Doelen Filantropie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jerson Cabral: Van Rotterdamse invloeden tot Kaapverdisch WK-analistJerson Cabral, de voormalige voetballer met Rotterdamsche roots en Kaapverdiaanse blood, kiest deze zomer voor een rol als WK-analist voor Kaapverdië bij de NOS. Hij spreekt over zijn dubbele identiteit, zijn verbondenheid met Kaapverdië en zijn Families banden met het eiland. Ondanks dat hij momenteel clubloos is, blijft hij trainen met de overtuiging dat hij op 35-jarige leeftijd nog deel kan nemen aan het betaalde voetbal. Cabral wil zijn dochters laten ervaren wie hun vader is, zowel als Nederlandse als Kaapverdisch held.

Read more »

Bielsa knorrig over vragen naar zijn gedrag bij FIFA-portretten na gelijkspel UruguayDe bondscoach van Uruguay, Marcelo Bielsa, reageerde kortaf op vragen over zijn gedrag tijdens de FIFA-portretten na het gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. Hij wees erop dat hij geen verklaring hoefde te geven over waarom hij niet in de camera keek en uitte zijn afkeer over de obsessie met uitleg over persoonlijke gewoontes. De zeventigjarige trainer baalde van het gelijkspel en gaf aan dat hij geen voorspellingen kan doen over de rest van de groepswedstrijd.

Read more »

Salah verlaat LiverpoolDe Egyptenaar Mohamed Salah heeft aangekondigd dat hij niet langer wilde spelen voor Liverpool. Het vertrek van de Egyptenaar is niet onverwacht, aangezien hij al afgelopen maart had aangekondigd dat hij zou vertrekken. Het is echter onduidelijk of hij al eerder was gecontacteerd door andere clubs.

Read more »

Amerikaanse leger gebruikt AI-tool Grok van Elon Musk bij aanvallen op IranHet Amerikaanse leger heeft de omstreden AI-tool Grok van techondernemer Elon Musk gebruikt bij aanvallen op Iran. Grok zou hebben geholpen om meer dan tweeduizend munitie-eenheden in te zetten op tweeduizend verschillende doelen in Iran.

Read more »