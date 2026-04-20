Is de Europa League een te grote uitdaging voor AZ na de bekerwinst?

AZ Alkmaar wint overtuigend de KNVB Beker, maar de stap naar de Europa League roept vragen op. Is het wel verstandig voor het Nederlandse voetbal?

De recente bekerwinst van AZ Alkmaar tegen NEC heeft in het Nederlandse voetballandschap voor veel reuring gezorgd. Met een overtuigende 5-1 overwinning in de finale van de KNVB Beker heeft de ploeg uit Alkmaar niet alleen de zilveren prijs binnengehaald, maar ook een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League voor het komende seizoen veiliggesteld.

Spelers als Mees de Wit, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit en Troy Parrott vonden het net en zorgden voor een historische middag voor de club. Na het bittere verlies in de bekerfinale van vorig jaar, toen na strafschoppen werd verloren van Go Ahead Eagles, voelt deze zege als een ultieme revanche en een beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren. Het bereiken van de Europa League is op papier een prachtige prestatie, maar binnen de voetbalwereld wordt er inmiddels hevig gedebatteerd over de vraag of dit toernooi wel de juiste plek is voor de Alkmaarders. Historisch gezien is de verhouding tussen AZ en de Europa League op zijn zachtst gezegd moeizaam te noemen. Waar de club in de Conference League de afgelopen jaren uitgroeide tot een ware puntenmachine voor de Nederlandse coëfficiëntenlijst, met onder andere een halve finaleplaats in 2023, is het succes in de Europa League alweer twaalf jaar geleden. Destijds bereikten de Alkmaarders de kwartfinale, maar sindsdien is de knock-outfase vaak een struikelblok gebleken. De cijfers liegen er niet om: het niveauverschil tussen de twee competities is aanzienlijk. Critici wijzen erop dat AZ in de Conference League een grotere kans heeft om diep in het toernooi te komen en daarmee meer coëfficiëntenpunten voor het Nederlandse voetbal te verzamelen. Wanneer de tegenstanders in de Europa League van een kaliber zijn als Tottenham Hotspur of andere Europese grootmachten, wordt het voor AZ beduidend lastiger om hetzelfde rendement te behalen als in het kleinere broertje van de toernooien. Toch is er ook een andere kant aan het verhaal. Voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal is het essentieel dat clubs zich meten op het hoogste niveau. Wanneer AZ in staat is om in de Europa League te overleven en zich te meten met de subtop van Europa, groeit het aanzien van de Eredivisie in het buitenland. Het behalen van punten tegen grote tegenstanders zorgt voor meer prestige dan het behalen van veel punten in een toernooi dat door sommige volgers als minderwaardig wordt beschouwd. Bovendien biedt deelname aan de Europa League de club de kans om spelers verder te ontwikkelen in een omgeving waar de fysieke en tactische weerstand hoger ligt. De vraag blijft of AZ klaar is voor deze stap of dat de club zich moet richten op het consolideren van de successen in de Conference League. Hoe kijk jij naar deze situatie? Is het voor de groei van AZ en het Nederlandse voetbal beter om op een hoger niveau te acteren, ook als dat betekent dat er minder punten in de tas gaan? Of is het verstandiger om de ambities aan te passen aan de haalbaarheid van succes in de Conference League? Laat je mening achter in de reacties en debatteer mee over de toekomst van AZ in Europa





