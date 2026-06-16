Ireen Wüst en Jetze Plat nieuwe chefs de mission voor Olympische en Paralympische ploegen 2028

NOC*NSF benoemt Ireen Wüst en Jetze Plat tot nieuwe chefs de mission voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. Met deze keuzes zet de sportkoepel in op verjonging en vernieuwing.

Ireen Wüst en Jetze Plat zijn benoemd tot nieuwe chefs de mission voor de Nederlandse Olympische en Paralympische ploegen voor de Spelen in 2028. De benoeming van Wüst, de meest succesvolle schaatsster ooit, betekent dat voor het eerst in bijna honderd jaar een vrouw de Netherlandsche Olympische en Paralympische ploeg zal leiden.

Jetze Plat, 35 jaar oud en een ervaren paralympisch wielrenner, neemt het stokje over van Esther Vergeer als chef de mission van het Paralympische teams. Deze keuzes zijn onderdeel van een bewuste verjongingsstrategie binnen de sportkoepel, waarbij ervaren voormalige topsporters zoals Pieter van den Hoogenband, Carl Verheijen en Esther Vergeer worden opgevolgd door de volgende generatie.

André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, benadrukt dat de beslissing voor Wüst vooral gebaseerd is op haar meerwaarde als olympisch kampioen en niet op geslacht. De sportkoepel laat niets aan het toeval over, wat blijkt uit de felicitaties van het Internationaal Olympisch Comité. De aanstelling volgt na een kennismaking eind 2022 en geleidelijke afstemming in 2025. Wüst zal tijdens de Zomerspelen van 2028 haar ervaring moeten gebruiken om atleten uit alle sportdisciplines te ondersteunen, ongeacht hun achtergrond





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ireen Wüst Jetze Plat Chef De Mission NOC*NSF Olympische Spelen 2028 Paralympische Spelen 2028 André Cats Sportbestuur Verjonging Vrouwelijke Leiderschap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ireen Wüst nieuwe chef de mission voor Olympische Zomerspelen 2028Ireen Wüst is door NOC*NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bij goed verloop zal ze ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen deze functie uitoefenen. De meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit neemt het stokje over van Pieter van den Hoogenband.

Read more »

Ireen Wüst chef de mission Zomerspelen 2028Ireen Wüst is door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal het Goirlese schaatsicoon deze functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

Read more »

Ireen Wüst eerste vrouwelijke chef de mission voor Nederlandse Olympische ploegDe meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit, Ireen Wüst, wordt door NOC*NSF aangesteld als chef de mission voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bij een geslaagde samenwerking zal ze ook de Winterspelen van 2030 leiden. Ze breekt daarmee een dubbele eerste: ze is de eerste vrouwelijke chef de mission voor de valide Olympische ploeg en de eerste die zowel Zomer- als Winterspelen combineert sinds 2016. Haar uitzonderlijke atletische staat van dienst, met onder meer zes olympische gouden medailles, onderstreept dit historische akkoord. Haar voorganger Pieter van den Hoogenband leidde de ploeg naar 25 gouden medailles in Tokio en Parijs gecombineerd.

Read more »

Jetze Plat nieuwe chef de mission voor Paralympische Spelen 2028Voormalig paratriatleet Jetze Plat wordt chef de mission van TeamNL bij de Paralympische Spelen in Los Angeles 2028. Plat, die zelf zeven Paralympische gouden medailles won, volgt Esther Vergeer op. Hij stopt als atleet om zich te richten op het ondersteunen van andere sporters.

Read more »