Ireen Wüst eerste vrouwelijke chef de mission voor Nederlandse Olympische ploeg

De meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit, Ireen Wüst, wordt door NOC*NSF aangesteld als chef de mission voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bij een geslaagde samenwerking zal ze ook de Winterspelen van 2030 leiden. Ze breekt daarmee een dubbele eerste: ze is de eerste vrouwelijke chef de mission voor de valide Olympische ploeg en de eerste die zowel Zomer- als Winterspelen combineert sinds 2016. Haar uitzonderlijke atletische staat van dienst, met onder meer zes olympische gouden medailles, onderstreept dit historische akkoord. Haar voorganger Pieter van den Hoogenband leidde de ploeg naar 25 gouden medailles in Tokio en Parijs gecombineerd.

Ireen Wüst is door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

De 40-jarige oud-schaatsster neemt in Los Angeles het stokje over van Pieter van den Hoogenband, die onlangs... Wüst is de eerste vrouw die chef de mission is van de valide sporters. Paralympische ploegen hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Daarnaast is Wüst de eerste chef de mission sinds Maurits Hendriks in 2016 die zowel de Zomerspelen als de Winterspelen combineert.

Wüst is met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles de meest gedecoreerde olympiër uit de Nederlandse geschiedenis en bovendien de enige atleet ter wereld die op vijf verschillende Winterspelen een gouden medaille heeft veroverd. De erelijst van de Brabantse vermeldt verder dertien wereldtitels op een individuele afstand en zeven wereld- en vijf Europese titels allround. Sinds april 2023 is Wüst in dienst van NOC*NSF als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid.

In die hoedanigheid begeleidt ze sporters die deel uitmaken van topsport- en opleidingsprogramma's bij de TeamNL-centra in voorbereiding op hun topsportcarrière. Daarnaast is ze topsportleefstijlcoach bij Topsport Noord, een van de regionale topsportcentra in Nederland. In 2025 won Wüst de Fanny Blankers Koen Carrièreprijs voor haar succesvolle carrière. Van den Hoogenband bekleedde de functie van chef de mission tijdens de Spelen van 2021 in Tokio en 2024 in Parijs.

Tijdens die laatste twee Zomerspelen keerde Nederland huiswaarts met in totaal 25 gouden, 19 zilveren en 26 bronzen medailles. Verheijen had de leiding van de olympische ploegen tijdens de Winterspelen eerder dit jaar in Milaan. In Italië behaalde de Nederlandse ploeg drie keer goud, driemaal zilver en eenmaal brons





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