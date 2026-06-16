Ireen Wüst benoemd tot chef de mission voor Olympische Zomerspelen in Los Angeles

De voormalige topschaatsster Ireen Wüst is door NOC*NSF benoemd tot chef de mission voor de Olympische Zomerspelen van 2032 in Los Angeles. Wüst voelt de eer en de verantwoordelijkheid van deze nieuwe rol, waarin ze als drager van ervaring en brug tussen sporters en bestuur zal fungeren. Ze kijkt uit naar een intensive samenwerking en wil iedere atleet persoonlijk leren kennen.

Alsof ze de avond ervoor olympisch goud had gewonnen. Zo voelde het naar eigen zeggen voor Ireen Wüst (40) toen ze dinsdagochtend wakker werd en haar telefoon bekeek.

"Ik telde 46 berichten waarin ik gefeliciteerd werd. Echt supergaaf. Maar het is dan ook een enorme eer om gevraagd te worden voor de Bevalt die samenwerking, dan bekleedt Wüst diezelfde functie ook twee jaar later, tijdens de Winterspelen van de Franse Alpen, een editie waar het olympisch schaatstoernooi vrijwel zeker in de Friese schaatstempel Thialf wordt afgewerkt. Er is, op papier, een klein voorbehoud.

"We gaan na Los Angeles evalueren of de samenwerking van beide kanten is bevallen. Maar ik zou niet weten waarom ik er in 2030 ook niet als chef de mission bij ben. Ik denk niet dat er twijfel zal zijn.

"Negen maanden lang moest de voormalige schaatsster op haar tong bijten. "Ik ben in september 2025 door NOC*NSF gevraagd voor deze functie. We hebben het over de Winterspelen van Milaan heen getild. Dat duurde voor mijn gevoel heel erg lang.

Laten we zeggen dat het een lange aanloop is geweest.

" Dat de benoeming van een wintersporter als chef de mission voor de Zomerspelen wenkbrauwen doet fronzen, geloo





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Ireen Wüst Chef De Mission Olympische Spelen Los Angeles 2032 NOC*NSF

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