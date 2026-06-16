Ireen Wüst benoemd als chef de mission voor de Zomerspelen van Los Angeles

Ireen Wüst is benoemd als chef de mission voor de Zomerspelen van Los Angeles. Ze zal in 2028 de Zomerspelen leiden en in 2030 de Winterspelen van de Franse Alpen leiden. Wüst heeft al vier jaar ervaring als ervaringsdeskundige en weet hoe belangrijk de chef de mission kan zijn.

Ireen Wüst voelt zich al Olympisch goud na benoeming als chef de mission voor de Zomerspelen van Los Angeles. De voormalige schaatsster, die in september 2025 gevraagd werd voor deze functie, zegt dat ze al 46 berichten op haar telefoon had toen ze wakker werd en haar telefoon bekeek.

'Echt supergaaf', zegt ze. Wüst zal in 2028 de Zomerspelen van Los Angeles leiden en zal in 2030 de Winterspelen van de Franse Alpen leiden. Ze denkt niet dat er twijfel zal zijn over haar benoeming voor de Winterspelen van 2030. Wüst heeft al vier jaar ervaring als ervaringsdeskundige en weet hoe belangrijk de chef de mission kan zijn.

Ze zegt dat ze een onafhankelijk iemand wil zijn die het beste met de sporters en de coaches voor heeft.

'Een luisterend oor bieden, een steunpilaar zijn. Iemand die net dat kleine zetje moet geven op weg naar succes', zegt ze. Wüst wil alle sporters die naar LA gaan persoonlijk leren kennen, zodat ze een band met ze opbouwt. Ze denkt dat deze functie haar heel goed past en dat ze alles heeft meegemaakt binnen de topsport





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Ireen Wüst Chef De Mission Zomerspelen Van Los Angeles Winterspelen Van De Franse Alpen

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