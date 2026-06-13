Iranvoetballer Taremi: Sport en politiek moeten gescheiden blijven

De Iraanse aanvalsleider spreekt over de politieke spanningen en de rol van sport tijdens het WK. Hij benadrukt dat sport bijdraagt aan respect, vrede en saamhorigheid en roept het gastland op om de FIFA-regels te volgen.

De Iraanse voetballer Saman Taremi , 33 jaar oud en aanvalsleider van het nationale team, heeft zijn visie gedeeld over de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de impact daarvan op het WK.

Volgens Taremi zou er bij aankomst in het gastland een sfeer van vriendelijkheid en eenheid moeten heersen, maar_realiteit toont vaak een ander beeld. Hij stelt dat er duidelijk veel spanning is, maar vindt dat sport en politiek altijd gescheiden moeten blijven. Sport draagt volgens hem bij aan respect, vrede en saamhorigheid. Een WK heeft een enorm publiek en kan deze positieve gevoelens bevorderen.

Elk land dat een WK organiseert moet de regels van de FIFA volgen en zijn verantwoordelijkheden als gastland nakomen. De principes van de sport moeten worden bewaard. Iran speelt in groep G tegen België, Egypte en Nieuw-Zeeland. Ondanks alle onrust rondom de ploeg is de selectie er klaar voor.

Taremi wil een boodschap van vreedzaamheid overbrengen via het spel en de rijke Iraanse cultuur, maar hij vindt dat de media dit niet goed laten zien aan de wereld. Hij denkt dat zijn landgenoten hoe dan ook trots zijn op het feit dat Iran naar het WK is gegaan en onder deze omstandigheden heeft gespeeld. Nu, na die trots, moet het team die vreugde vergroten door wedstrijden te winnen





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