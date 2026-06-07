Iran vuurt raketten op Israël af

Voor het eerst sinds het staakt-het-vuren tussen Israël, de VS en Iran heeft Iran raketten op Israël afgevuurd. Het Israëlische leger waarschuwt de bevolking voor inslagen.

Voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël , de VS en Iran heeft Iran raketten op Israël afgevuurd. In het noorden van Israël gaat het luchtalarm af.

Het Israëlische leger heeft de bevolking gewaarschuwd voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Staatsmedia in Iran melden dat er in twee salvo's raketten op het midden en noorden van Israël zijn afgeschoten. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt in een reactie op de raketaanval dat Israël moet stoppen met aanvallen in Libanon.

Als het leger zijn aanvallen uitbreidt of reageert op de aanval van Iran zal het "nog zwaardere en betreurenswaardige klappen" te verduren krijgen. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf zei dat Iran zou reageren op de Israëlische luchtaanvallen van vandaag op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet. Israël noemde die aanvallen een vergelding voor eerdere aanvallen van het door Iran gesteunde Hezbollah op Noord-Israël





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Iran Israël Raketten Staakt-Het-Vuren Libanon

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