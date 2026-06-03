Iran vuurt raketten en drones af op Koeweit en Bahrein; VS wijst aanvallen af en voert tegenaanval

Iran heeft nachtelijke aanvallen uitgevoerd met ballistische raketten en drones tegen Koeweit en Bahrein, volgens het Amerikaanse leger. Centcom beweert dat geen van de projectielen doelwit heeft geraakt en dat drie raketten zijn onderschept terwijl twee andere het doel misten of uiteen vielen. De Iraanse Revolutionaire Garde claimt echter succesvolle treffers op het Amerikaanse marine hoofdkwartier in Bahrein en een Amerikaanse luchtmachtbasis, wat door de VS wordt ontkend. Als reactie op de aanvallen zouden de Verenigde Staten zelfverdedigingsacties hebben ondernomen tegen een Iraans militair controlecentrum op het eiland Qeshm. Tevens werd eerder een olietanker beschoten die naar Iran onderweg was. De spanningen in de Golfregio blijven hoog vanwege blokkades en eerdere afspraken over een staakt-het-vuren die worden geschonden.

Iran heeft vannacht meerdere ballistische raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein , meldt het Amerikaanse leger. Volgens het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten Centcom hebben geen van de Iraanse projectielen doel getroffen.

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt het hoofdkwartier de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein met raketten en drones te hebben geraakt. Ook zou Iran bij aanvallen een Amerikaanse luchtmachtbasis hebben getroffen. Centcom ontkent dat. Het leger zegt dat die Iraanse aanvallen zijn mislukt.

Twee Iraanse raketten die naar Koeweit onderweg waren misten volgens Centcom doel of 'vielen onderweg uiteen'. Drie afgevuurde raketten richting Bahrein zijn onderschept door de Amerikaanse en Bahreinse luchtverdediging, zegt het leger. Volgens Centcom had het leger kort daarvoor drie Iraanse drones neergehaald. Deze onbemande vliegtuigjes zouden onderweg zijn geweest naar een koopvaardijschip, terwijl dat volgens de VS 'rechtmatig door regionale wateren voer'.

Het leger vermeldt niet of het gaat om een schip dat door... gemeld. Volgens Iran waren de Amerikaanse aanvallen gericht op dezelfde telecommunicatietoren in het zuiden van het eiland. Het is niet bekendgemaakt of de toren door een van de aanvallen beschadigd is geraakt. De Revolutionaire Garde noemt de Amerikaanse aanvallen een uiting van 'brutale en openlijke agressie' van de VS. Eerder vanavond heeft het Amerikaanse leger een ongeladen olietanker beschoten die naar het eiland Kharg onderweg was.

Centcom zegt dat de tanker, die onder de vlag van Botswana voer, niet luisterde naar meerdere waarschuwingen om van koers te veranderen. Daarop heeft het leger de machinekamer van het schip beschoten. Daarna kon het niet meer richting Iran varen, zegt Centcom. De Straat van Hormuz is sinds het begin van de oorlog in de Golfregio de facto dicht.

Zowel Iran als de VS hebben er blokkades ingesteld. In april spraken beide landen een staakt-het-vuren af, maar dat wordt geregeld door beide landen geschonden... zolang Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Er zouden geen 'uitwisselingen van berichten tussen bemiddelaars' meer plaatsvinden. De Amerikaanse president Trump zei daarop dat de VS 'niet zomaar bommen gaat gooien' en dat de blokkade van de smalle zeestraat gehandhaafd blijft





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