Iran vuurt raketten en drones af op Koeweit en Bahrein

Het Amerikaanse leger meldt dat Iran meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Koeweit en Bahrein, maar dat deze aanvallen zijn mislukt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat de aanvallen een vergeldingsactie zijn voor aanvallen die de VS had uitgevoerd op een communicatietoren op het eiland Qeshm.

Iran heeft vannacht meerdere ballistische raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein . Volgens het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten Centcom hebben geen van de Iraanse projectielen doel getroffen.

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat het hoofdkwartier de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein met raketten en drones heeft geraakt. Ook zou Iran bij aanvallen een Amerikaanse luchtmachtbasis hebben getroffen. Centcom ontkent dat. Het leger zegt dat die Iraanse aanvallen zijn mislukt.

Twee Iraanse raketten die naar Koeweit onderweg waren misten volgens Centcom doel of 'braken onderweg uiteen'. Drie afgevuurde raketten richting Bahrein zijn onderschept door de Amerikaanse en Bahreinse luchtverdediging, zegt het leger. Volgens Centcom had het leger kort daarvoor drie Iraanse drones neergehaald. Deze onbemande vliegtuigjes zouden onderweg zijn geweest naar een koopvaardijschip, terwijl dat volgens de VS 'rechtmatig door regionale wateren voer'.

Het leger vermeldt niet of het gaat om een schip dat door Centcom is gemeld. Centcom zegt dat het leger als reactie op de Iraanse aanvallen 'zelfverdedigingsaanvallen' heeft uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op het eiland Qeshm. Ook daar zijn explosies gehoord. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt juist dat de aanvallen een vergeldingsactie zijn voor aanvallen die de VS had uitgevoerd op een communicatietoren op het eiland.

Volgens Iran waren de Amerikaanse aanvallen gericht op dezelfde telecommunicatietoren in het zuiden van het eiland. Het is niet bekendgemaakt of de toren door een van de aanvallen beschadigd is geraakt. De Revolutionaire Garde noemt de Amerikaanse aanvallen een uiting van 'brutale en openlijke agressie' van de VS. Eerder vanavond heeft het Amerikaanse leger een ongeladen olietanker beschoten die naar het eiland Kharg onderweg was.

Centcom zegt dat de tanker, die onder de vlag van Botswana voer, niet luisterde naar meerdere waarschuwingen om van koers te veranderen. Daarop heeft het leger de machinekamer van het schip beschoten. Daarna kon het niet meer richting Iran varen, zegt Centcom. De Straat van Hormuz is sinds het begin van de oorlog in de Golfregio de facto dicht.

Zowel Iran als de VS hebben er blokkades ingesteld. In april spraken beide landen een staakt-het-vuren af, maar dat wordt geregeld door beide landen geschonden. Zolang Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Er zouden geen 'uitwisselingen van berichten tussen bemiddelaars' meer plaatsvinden.

De Amerikaanse president Trump zei daarop dat de VS 'niet zomaar bommen gaat gooien' en dat de blokkade van de smalle zeestraat gehandhaafd blijft





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