Iran neemt deel aan WK in de VS, Infantino stelt zich kandidaat voor vierde termijn

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bevestigd dat Iran zal deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, ondanks de geopolitieke spanningen. Daarnaast kondigde hij aan zich kandidaat te stellen voor een vierde termijn als FIFA-voorzitter.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft donderdag tijdens haar 78ste congres in Vancouver officieel bevestigd dat Iran zal deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal dat komende zomer wordt gehouden in Mexico , Canada en de Verenigde Staten .

Deze aankondiging, gedaan door FIFA-voorzitter Gianni Infantino, komt na aanhoudende speculatie over de deelname van Iran, gezien de huidige geopolitieke spanningen en de oorlogssituatie tussen Iran en de Verenigde Staten. De Iraanse voetbalbond (FFIRI) had eerder een verzoek ingediend om de groepswedstrijden van Iran te verplaatsen van de VS naar Canada of Mexico, uit angst voor de veiligheid van de spelers en de begeleidende staf.

Infantino heeft deze zorgen echter weggenomen door te bevestigen dat Iran zijn wedstrijden daadwerkelijk in de Verenigde Staten zal spelen. Hij benadrukte dat de deelname van Iran en het spelen van wedstrijden in de VS een krachtig signaal van verzoening en eenheid kan zijn.

Infantino legde uit dat de beslissing om Iran in de VS te laten spelen gebaseerd is op het principe dat voetbal mensen samenbrengt en een brug kan slaan tussen culturen en naties, zelfs in tijden van conflict. Hij riep op tot een grotere dialoog en samenwerking, en benadrukte de verantwoordelijkheid van de FIFA om een positieve rol te spelen in het bevorderen van vrede en begrip.

De aankondiging werd met opluchting ontvangen door veel voetbalfans en officials, die vreesden dat de afwezigheid van Iran een aanzienlijk verlies zou zijn voor het toernooi. De deelname van Iran zorgt voor een extra dimensie aan het WK en biedt de Iraanse spelers de kans om hun talent te tonen op het wereldtoneel.

De logistieke en veiligheidsaspecten rondom de wedstrijden van Iran in de VS zullen nu nauwlettend worden gevolgd en gecoördineerd door de FIFA, in samenwerking met de lokale autoriteiten. Er zullen extra maatregelen worden genomen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen en een soepel verloop van de wedstrijden te garanderen. De focus ligt nu op het creëren van een veilige en gastvrije omgeving voor zowel de Iraanse delegatie als de supporters.

Naast de bevestiging van de deelname van Iran, maakte Infantino ook bekend dat hij zich kandidaat stelt voor een vierde termijn als FIFA-voorzitter. Dit is opmerkelijk, aangezien de statuten van de FIFA normaliter een maximum van drie termijnen voorschrijven. Echter, de FIFA heeft besloten dat de periode tussen 2016 en 2019 niet als een volledige termijn telt, waardoor Infantino in aanmerking komt voor herverkiezing.

Hij beschreef zijn beslissing als een eer en een nederige plicht, en benadrukte zijn toewijding aan de verdere ontwikkeling van de wereldvoetbal. De verkiezingen zullen naar verwachting volgend jaar plaatsvinden, en Infantino zal naar verwachting een sterke uitdager zijn. Zijn voorzitterschap is gekenmerkt door een aantal belangrijke veranderingen en hervormingen binnen de FIFA, waaronder de uitbreiding van het WK naar 48 deelnemende landen.

De aankondiging van zijn kandidatuur heeft al geleid tot discussie en debat binnen de voetbalwereld, en het is nog onduidelijk wie zijn tegenstanders zullen zijn. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de vorming van de campagne en de uiteindelijke uitkomst van de verkiezingen. De toekomst van de FIFA en de richting van het wereldvoetbal zullen in belangrijke mate afhangen van de resultaten van deze verkiezingen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran WK FIFA Gianni Infantino Verenigde Staten Voetbal Wereldkampioenschap Verkiezingen Canada Mexico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aanvoerder Australië haalt keihard uit naar de FIFA in aanloop naar het WKJackson Irvine haalt keihard uit naar de FIFA. Dit doet hij in een interview met Reuters. De aanvoerder van het Australisch nationaal elftal is niet te spreken over de toekenning van de nieuwe FIFA-vredesprijs aan Donald Trump en stelt dat de bond steeds verder weg staat van de realiteit.

Read more »

Johan Derksen kritisch over FIFA-voorzitter Infantino: Voetbal onbetaalbaar voor de gewone manJohan Derksen bekritiseert FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege de hoge ticketprijzen voor het WK-voetbal en stelt dat Infantino het voetbal onbetaalbaar maakt voor de gewone fan. Hij ziet het WK als een verdienmodel voor de FIFA-baas.

Read more »

Infantino verzekert: Iran doet 'gewoon' mee aan het WK en speelt in VSGianni Infantino heeft alle vraagtekens rondom de deelname van Iran aan het wereldkampioenschap voetbal komende zomer weggehaald. De president van de FIFA bevestigde donderdag nogmaals dat het land 'gewoon' deelneemt aan het toernooi, ondanks alle onrust daaromtrent de laatste maanden.

Read more »

Infantino's herverkiezing lijkt zeker na steun van Afrika en AziëGianni Infantino lijkt zijn positie als FIFA-voorzitter te behouden dankzij de steun van de Afrikaanse en Aziatische voetbalbonden, ondanks kritiek op hoge ticketprijzen en de situatie rond Iran's deelname aan het WK.

Read more »

Infantino kondigt aan zich herkiesbaar te stellen voor vierde termijn als FIFA-voorzitterFIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft officieel zijn kandidatuur voor een vierde termijn aangekondigd, gesteund door de voetbalbonden van Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Zijn herverkiezing lijkt vrijwel zeker, ondanks de regels omtrent termijnlimieten.

Read more »

Gianni Infantino stelt zich herkiesbaar voor vierde termijn als FIFA-voorzitterFIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een vierde termijn en lijkt met steun uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika al een comfortabele meerderheid te hebben. De verkiezingen vinden volgend jaar plaats.

Read more »