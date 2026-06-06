Iran klaagt over visumweigering voor voetbaltroep in Turkije. De Iraanse ambassade in Turkije heeft een protest aangeboden tegen de Amerikaanse ambassade in Turkije.

Iran klaagt over visumweigering voor voetbaltroep in Turkije . De Iraanse ambassade in Turkije heeft een protest aangeboden tegen de Amerikaanse ambassade in Turkije . De VS-ambassadeur Tom Barrack heeft trots meegebracht dat het volledige Iraanse voetbalteam een visum had gekregen.

Dit betekent dat alleen de voetballers een visum hebben gekregen. Iran noemt dit 'opzettelijke discriminatie op het allerhoogste niveau'. Verschillende leden uit de staf van bondscoach Amir Ghalenoei zullen in de huidige situatie bij de Amerikaanse grens worden tegengehouden. Onder meer de teammanager, vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, veiligheidsofficials en de perswoordvoerder kregen geen visum en komen het land dus niet in.

Ook de visumaanvraag van bondsvoorzitter Mehdi Taj zou geweigerd zijn. De gedupeerden zullen naar verwachting meereizen met de ploeg naar het Mexicaanse Tijuana en daar een nieuwe aanvraag indienen. De geweigerde visums kunnen niet los gezien worden van het politieke conflict waarin de VS en Iran verwikkeld zijn. In februari viel Amerika, samen met Israël, Iran aan en sindsdien is het oorlog tussen de twee landen.

Eerder was het nog de vraag of Iran überhaupt mee zou doen aan het wereldkampioenschap. Eigenlijk wilde het onder geen beding meedoen aan een toernooi in een land dat hun leider had vermoord. Het probeerde bij de FIFA nog of de duels van Iran niet in Mexico afgewerkt mochten worden, maar kreeg nul op rekest bij de wereldvoetbalbond.

De Amerikaanse president Donald Trump weigerde ondertussen te garanderen dat de Iraanse voetballers veilig zouden zijn in de VS. Inmiddels is die harde houding tegenover het voetbaltoernooi aan beide kanten iets afgenomen en hebben de voetballers dus een visum. Maar of ze ook met een voltallige staf aantreden, blijft nog maar zeer de vraag. Iran zit op het WK in Groep G, waarin het de degens kruist met België, Egypte en Nieuw-Zeeland.

Op 16 juni is dat laatste land de eerste tegenstander in Los Angeles





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Iran Visumweigering Voetbaltroep Turkije VS

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