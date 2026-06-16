Iran en Nieuw‑Zeeland leveren spektakel in controversiële WK‑avond

Een gedetailleerd verslag van de groepswedstrijd Iran‑Nieuw‑Zeeland, de logistieke verschuivingen van het Iraanse team, emotionele momenten van spelers en de politieke demonstraties rondom het Los Angeles Stadium tijdens het WK 2026.

Iran kwam in de eerste helft van de groepswedstrijd tegen Nieuw‑Zeeland sterk van start. Rezaeian vond al snel zijn weg naar de kruising en schoot een bal die kort na de keeper Croome boven het doel bleef hangen.

Kort daarvoor had hij de bal tegen de paal laten stuiten, waarna keeper Croome het eerste schot nog wist te stoppen. Het tweede aanvalsmoment van Nieuw‑Zeeland leverde meteen een doelpunt op. De ervaren spits Wood droeg de bal rustig uit en gaf een perfecte voorzet aan collega‑aanvaller Just, die de bal strak in de kruising plaatste en de keeper van Iran verraste.

Een speler van het Schotse Motherwell‑team volgde de bal en voltooide de bal met een nette afwerking, waardoor het eindresultaat weer een onverwachte wending kreeg. Ondanks de veelbelovende start van Iran leek hun momentum al snel te verdampen, terwijl het publiek in het Los Angeles Stadium levendig reageerde op de politieke sfeer rond het Iraanse team.

Aan de tribunes zwaaiden supporters met de voorrevolutie‑vlag van Iran, een duidelijk signaal dat de strijd buiten het veld even intens liep als op het groene gras. De logistieke voorbereidingen voor het toernooi liepen eveneens niet zonder haperingen. Eind mei besloot de Iraanse voetbalbond dat het team niet in de geplande accommodatie in Arizona zou verblijven, maar de grensstad Tijuana in Mexico als uitvalsbasis zou gebruiken.

Correspondent Boris van der Spek schreef een uitgebreid verslag over deze beslissing, waarin hij onder meer de politieke spanning aanstipt die de aanwezigheid van demonstranten tegen het Iraanse regime nabij het Los Angeles Stadium verklaart. Het verslag benadrukte ook dat het team zich moest aanpassen aan een nieuwe trainingsomgeving, terwijl de wedstrijden volgens het schema om drie uur 's nachts begonnen, waardoor spelers en staff een ongewone nachtrust moesten incalculeren.

Naast de wedstrijd in de hoofdgroep waren er ook opvallende individuele verhalen. De Kaapverdische doelman Vozinha, die normaal bij de bescheiden club Chaves speelt, gaf een droomprestatie tegen Spanje en hield de nul zonder toegeven. Na afloop barstte hij in tranen uit en sprak emotioneel over zijn grootouders, die niet aanwezig konden zijn. Zijn emotionele post ging viraal op sociale media, waarbij het aantal volgers in enkele uren steeg van vijftig duizend naar bijna drieënhalf miljoen.

Ook de blessure van Nieuw‑Zeelandse aanvaller Matt Garbett, die door een hamstringblessure de WK‑deelname moest missen, zorgde voor teleurstelling binnen de All Whites. Uruguay begon sterk in de tweede helft en kwam dicht bij een gelijkmaking via Ugarte, terwijl Braziliaanse en Saudi‑Arabische teams hun respectievelijke hunen voortzetten. Een ander opvallend incident betrof de assistent‑videoscheidsrechter Shaun Evans, die onbedoeld een handgebaar maakte dat door sommigen als extreemrechts werd geïnterpreteerd.

Na een intern FIFA‑onderzoek werd geen overtreding van de disciplinaire code geconstateerd, maar het voorval zorgde voor brede discussie op sociale media. Deze mix van sportieve hoogtepunten, persoonlijke verhalen en politieke context tekende een gevarieerde avond in het WK 2026, waarin zowel op als naast het veld verrassingen en emoties hoog opliepen





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