Iran en Nieuw-Zeeland delen de punten in spectaculair duel

Iran en Nieuw-Zeeland speelden een spannende 2-2 gelijkspel tijdens het WK, waarbij de vredesdeal tussen Iran en de VS de wedstrijd een extra dimensie gaf.

Tijdens het WK voetbal stond de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland in het teken van meer dan alleen sport. Iran was de afgelopen maanden verwikkeld in een conflict met de Verenigde Staten, maar op de dag van de wedstrijd werd een baanbrekende vredesdeal ondertekend.

Deze historische gebeurtenis zorgde voor een extra lading bij de spelers, die zich desondanks volledig op het veld wilden concentreren. In het Los Angeles Memorial Coliseum begon Iran fel aan de wedstrijd, met veel druk op de Nieuw-Zeelandse verdediging. De Aziaten kregen de eerste kans via Mehdi Taremi, maar zijn schot ging net naast.

Verrassend was het dan ook dat Nieuw-Zeeland in de achtste minuut op voorsprong kwam: na goed werk van Chris Wood, die te veel ruimte kreeg van zijn bewakers, kon Elijah Just binnen tikken: 0-1. De goal was een flinke tegenvaller voor Iran, dat even uit balans leek, maar zich snel herpakte. Vlak voor de drinkpauze schoot Taremi op de paal, en kort daarna was het Ramin Rezaeian die de gelijkmaker binnenschoot.

De ervaren vleugelspeler zette de aanval zelf op, bleef doorrennen en kreeg de bal toevallig terug om van dichtbij af te ronden: 1-1. De emoties liepen hoog op bij Rezaeian, die vlak voor rust nog een tweede goal leek te maken. Ali Nemati kopte raak, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Zo gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten, wat een terechte afspiegeling was van het spelbeeld.

Beide teams toonden vechtlust en kwaliteit, maar geen van hen wist een beslissend overwicht te creëren. Na de rust was het opnieuw Iran dat het initiatief nam, mede dankzij de wissels van bondscoach Carlos Queiroz. Alireza Jahanbakhsh begon op de bank, maar zijn inbreng zou later nog komen. Toch was het weer Nieuw-Zeeland dat scoorde: Just combineerde met Wood, en net als bij de openingstreffer leverde dat een doelpunt op: 1-2.

Iran moest opnieuw achtervolgen, maar ook dit keer vond het antwoord. Mohebbi kopte raak na een fantastische voorzet van Rezaeian. De resterende minuten brachten geen verdere doelpunten, ondanks een fel offensief van Iran. Ook invaller Ryan Thomas van Nieuw-Zeeland kon het tij niet keren.

De wedstrijd eindigde in 2-2, waardoor alle ploegen in Groep G na de eerste speelronde één punt hebben. De combinatie van sportieve strijd en geopolitieke betekenis maakte deze wedstrijd tot een bijzondere editie, die nog lang zal worden herinnerd. Over twee dagen spelen Iran en Nieuw-Zeeland hun volgende groepswedstrijden, met de hoop op een goede afloop voor beide naties





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