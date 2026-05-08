Iran en Amerika beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt-het-vuren

De Verenigde Staten en Iran zijn in conflict nadat Iran beweert dat de VS eerst twee Iraanse schepen heeft aangevallen in de Straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran op drie Amerikaanse torpedobootjagers heeft geschoten zonder aanleiding.

Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt-het-vuren hebben geschonden. Gisteravond laat (Nederlandse tijd) waren er verschillende aanvallen over en weer in en rond de Straat van Hormuz.

Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding op drie Amerikaanse torpedobootjagers heeft geschoten. Iran beweert dat de VS eerst twee Iraanse schepen waaronder een olietanker heeft aangevallen in de straat van Hormuz. President Trump meldt dat de Amerikaanse torpedobootjagers, die worden gebruikt om grotere marineschepen te beschermen, niet zijn beschadigd door afgevuurde Iraanse drones en raketten. Volgens Trump zijn enkele kleine Iraanse schepen vernietigd die bij de aanval betrokken waren.

"Net zoals we ze vandaag weer hebben uitgeschakeld, zullen we ze in de toekomst nog veel harder en veel gewelddadiger uitschakelen als ze hun deal niet SNEL tekenen! ", schrijft Trump op sociale media. De Amerikanen hebben daarna doelen in Iran aangevallen. Op verschillende plekken zijn explosies gehoord, onder meer in een aantal havensteden en op het Iraanse eiland Qeshm in de Straat van Hormuz.

Volgens Iran werden ook burgerdoelen getroffen. Berichten over schade of slachtoffers zijn er nog niet. Er geldt sinds een maand een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht, zo zei hij bij Amerikaanse media





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Amerika Staakt-Het-Vuren Aanvallen Torpedobootjagers Drones Raketten Burgerdoelen Staakt-Het-Vuren Tussen VS En Iran Amerikaanse Doelen In Iran Aangevallen Explosies In Havensteden En Op Het Iraanse Eil Schade Of Slachtoffers Zijn Er Nog Niet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VS stopt tijdelijk met loodsen van schepen door Straat van Hormuz voor mogelijke onderhandelingen met IranDe Amerikaanse president Donald Trump heeft de operatie om schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk gestaakt om ruimte te creëren voor mogelijke onderhandelingen met Iran. De pauze komt na drie dagen operatie en volgt op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen beide landen. Ondertussen blijft de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens van kracht.

Read more »

Close to transparency deal between US and Iran: ReportsAccording to Axios, the US and Iran are close to a breakthrough on a concept agreement to end the war. A Pakistani source confirmed the reports from Axios to Reuters. The US expects Iran's reaction within 48 hours on some important points while there is no consensus yet. The key points in the 14-point agreement tabled by the US include restrictions on Iran's nuclear program and the lifting of American sanctions on Iran. Moving one step further, the White House vows a 'very soon' end to the seemingly frozen relationship between the US and Iran. The duration of the agreement is 30 days with a further stage to work out all details during an additional 30 days.

Read more »

De Neergang van de Amerikaanse Hegemonie: Een Analyse van het Conflict met IranRob de Wijk analyseert waarom de Verenigde Staten de strijd tegen Iran hebben verloren en hoe dit leidt tot een wereldwijde verzwakking van de Amerikaanse machtspositie.

Read more »

Utrechtse Emese Hof leeft basketbaldroom in Amerika, maar debuut nog onzeker door visumVoor Emese Hof is het avontuur in de Women's National Basketball Association nog maar net begonnen of ze staat al voor bijzondere uitdagingen.

Read more »