De Iraanse voetbalbond (IRIFA) heeft bij de FIFA een officiële klacht ingediend vanwege de beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de Iraanse nationale voetbalploeg tijdens het WK. Deze maatregelen bemoeilijken de voorbereiding van het team en schenden volgens de bond het principe van gelijke kansen. Hoewel de IRIFA de beperkingen als ernstig beschouwt, zal het team zich volledig richten op de resterende groepsfase, met name de wedstrijden tegen België en Egypte.

De Iraanse voetbalbond ( IRIFA ) heeft formele ontevredenheid uitgesproken over reisbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en zal een officiële klacht indienen bij de FIFA .

Deze maatregel volgt na de beperkingen die aan het Iraanse nationale team zijn opgelegd tijdens hun verblijf in de VS voor het WK Voetbal. Het team moest vrijwel direct na het 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland in de nacht van maandag op dinsdag het land verlaten. Ook rondom het aanstaande duel met België, gepland voor zondagavond, geldt dat de Iraniërs niet langer dan 24 uur voor de aftrap in de Verenigde Staten mogen verblijven.

Deze aanzienlijke hinder據根据 de IRIFA in te graven, niet alleen de voorbereiding op wedstrijden bemoeilijkt, maar ook een schending vormt van het principe van gelijke kansen voor alle deelnemende teams. In een officiële verklaring benadrukt de bond dat ondanks deze beperkingen het nationale team zijn voorbereidingsprogramma zal voortzetten en zich volledig zal concentreren op de confrontatie met België. Iran sluit vervolgens de groepsfase af met een wedstrijd tegen Egypte in de nacht van volgende week vrijdag op zaterdag





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