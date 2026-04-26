iPhone 17 als beloning voor gouden tip na inbraakpoging in Veghel

Ondernemer looft iPhone 17 uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van de dader van een mislukte inbraak bij zijn telefoonwinkel in Veghel. De schade loopt op tot duizenden euro's.

Een zoektocht naar een inbreker in Veghel is in gang gezet, nadat een poging tot inbraak bij telefoonwinkel Telecombinatie Veghel plaatsvond in de nacht van maandag op dinsdag.

Ondernemer Michiel Maas, de eigenaar van de winkel, heeft een aanzienlijke beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de identificatie en aanhouding van de dader: een gloednieuwe iPhone 17, met een waarde van bijna duizend euro. De inbreker, die er niet in slaagde de winkel binnen te dringen, veroorzaakte aanzienlijke schade, geschat op tussen de vijf- en zesduizend euro.

De actie van de dader, die een steen gebruikte om de ruit te breken, werd echter bemoeilijkt door het gebruik van sterk bewapend glas, waardoor hij geen toegang kon krijgen tot de waardevolle telefoons die ’s nachts veilig in een kluis worden opgeborgen. De poging tot inbraak werd ontdekt nadat alerte buurtbewoners, gewekt door het lawaai, de politie alarmeerden en de dader vanaf hun ramen probeerden af te schrikken.

Michiel Maas benadrukt dat de schade niet alleen financieel is, maar ook een last legt op de gemeenschap. Hij wijst erop dat de kosten niet alleen gedragen worden door zijn bedrijf, maar ook door de verzekering en de politie, voor een actie die uiteindelijk niets oplevert.

De dader is vastgelegd op beveiligingscamera’s en wordt omschreven als een persoon met een fors postuur, ongeveer 1,80 meter lang, gekleed in donkere kleding, een pet en capuchon, en zwarte schoenen met een witte zool. Aan zijn fiets was een wit plastic tasje bevestigd. Maas hoopt dat de beloning van een iPhone 17 de aandacht trekt en iemand aanzet tot het verstrekken van bruikbare informatie.

Hij uit zijn frustratie over de zinloosheid van de daad en zijn wens dat de dader verantwoordelijk wordt gehouden voor de veroorzaakte schade en stopt met dergelijke acties. Ondanks dat de politie een onderzoek heeft ingesteld, heeft Michiel Maas zijn hoop gevestigd op de hulp van de gemeenschap. Hij geeft aan dat er tot nu toe weinig concrete tips zijn binnengekomen en dat de politie, ondanks hun inspanningen, geen duidelijke aanknopingspunten heeft.

Er zijn geen bruikbare vingerafdrukken gevonden en de politie tast nog in het duister. Maas benadrukt het belang van een tip van iemand die de dader herkent of informatie heeft over zijn identiteit. Hij roept mensen op om contact op te nemen als ze iets weten dat kan bijdragen aan het oplossen van de zaak. De ondernemer is duidelijk gefrustreerd over de situatie en de impact die de poging tot inbraak heeft op zijn bedrijf en de gemeenschap.

Hij hoopt vurig op een snelle oplossing en dat de dader wordt gestraft voor zijn daden. De beloning blijft staan tot er een doorslaggevende tip binnenkomt die leidt tot de arrestatie van de inbreker. Maas benadrukt dat hij niet alleen uit is op het herstellen van de schade, maar ook op het voorkomen van toekomstige incidenten





Kritiek op migrantenhotel in Roosendaal: 'Brandveiligheid nu grootste zorg'Brandgevaarlijk en mensonwaardig. Zo noemt ondernemer Mart van Osta de gestapelde containerwoningen voor arbeidsmigranten op een industrieterrein in Roosendaal. Een deel is al bewoond, maar ondernemers hebben felle kritiek over de veiligheid en leefomstandigheden.

Michiel geeft iPhone weg aan gouden tipgever na inbraak in telefoonwinkelOndernemer Michiel Maas is een klopjacht begonnen op een dief die probeerde in te breken bij zijn telefoonwinkel in het centrum van Veghel. De dader kwam niet binnen, maar veroorzaakte wel flinke schade. Om hem op te sporen, looft Michiel een opvallende beloning uit: degene met de gouden tip krijgt een iPhone ter waarde van bijna duizend euro.

