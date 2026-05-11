Inwoners van Noord-Drenthe hebben brede welvaart, Groningse gebieden ver achter

De 'Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2026' toont aan dat inwoners van Noord-Drenthe zich goed voelen en dat de regio goed presteert op het gebied van brede welvaart. De Groningse gebieden scoren echter ver achter op Noord-Drenthe. Het programma Nij Begun, dat zich richt op het herstel en de toekomst van de aardbevingsgebieden, heeft nog maar weinig verandering gebracht.

Inwoners van Noord-Drenthe wisten het al lang: het is er goed toeven. Dat blijkt ook weer uit de 'Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2026', een rapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarin wordt jaarlijks gekeken hoe de maatregelen in het kader van Nij Begun uitwerken op de brede welvaart in de regio. Het verschil tussen de getroffen gemeenten in Groningen en die in Drenthe - Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo - was groot en blijft groot. Waar de Noord-Drentse gemeenten zich als het gaat om brede welvaart meten met de top van Nederland, blijven de Groningse gebieden ver achter.

Nij Begun Dat was al zo voordat Nij Begun, het programma dat zich richt op het herstel en de toekomst van de 'aardbevingsgebieden', van kracht werd. In deze tweede monitor die sindsdien uitkwam, is nog weinig verandering te zien. Noord-Drenthe scoort onveranderd hoog op arbeidsparticipatie, besteedbaar inkomen, veiligheidsgevoel en de kwaliteit van de leefomgeving. En ook het vertrouwen in landelijke instituties is vooral in Tynaarlo erg hoog.

Te kort onderweg Natuurlijk is Nij Begun nog maar kort bezig, namelijk sinds 2023. Dat is te kort om serieuze verschuivingen teweeg te brengen. Het doel is wel dat de brede welvaart in het hele aardbevingsgebied naar het landelijk gemiddelde kruipt. Dat is een forse opgave, omdat het Groningse deel van het gebied te maken heeft met veel uitdagingen.

De schooluitval is er hoger, het gemiddelde opleidingsniveau lager, de werkloosheid hoger. Meer havo- en vwo-leerlingen Toch worden er kleine stapjes zichtbaar, stelt het rapport. Zo is te lezen dat het percentage havo- en vwo-leerlingen de afgelopen jaren is gegroeid in zowel Groningen als Noord-Drenthe. Het aantal mensen met een baan ligt weliswaar onder het landelijk gemiddelde, maar het verschil ten opzichte van dat gemiddelde nam af.

Interessant verschil De directe aanleiding voor het optuigen van het programma zijn uiteraard de aardbevingen. In de afhandeling van de schade die de bevingen veroorzaken, zit een interessant verschil tussen Groningse en Drentse gemeenten. Bewoners van het gebied kunnen een vaste vergoeding aanvragen. Opvallend veel Drenten kiezen daarvoor.

En nog opvallender: de aanvragen worden in Drenthe in meer dan tachtig procent van de gevallen toegekend. Dat percentage ligt veel hoger dan in Groningen. Op de vraag waar dat verschil vandaan komt, hebben de onderzoekers geen antwoord. Waarschijnlijk heeft het te maken met de nieuwe regeling, waar inwoners die al eens schade hebben gehad, dat toegekende bedrag met de vaste vergoeding kunnen aanvullen tot 10.000 euro.

