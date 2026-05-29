Intratuin Halsteren zoekt fanatieke kerstdorpbouwer voor betaalde baan

De Intratuin in Halsteren is al maanden bezig met de voorbereidingen voor het kerstdorp en zoekt een creatieve kerstdorpbouwer voor het bouwteam. De baan is flexibel en vraagt om out-of-the-box-denken.

De Intratuin in Halsteren is al maanden bezig met de voorbereidingen voor het komende kerstseizoen, terwijl de zomer nog in volle gang is. Waar de meeste mensen in mei nog niet aan Kerstmis denken, is het tuincentrum al druk in de weer met het plannen van het kerstdorp.

Dit jaar zoekt het bedrijf zelfs een enthousiaste kerstdorpbouwer die deel gaat uitmaken van het bouwteam. Het gaat om een echte betaalde baan, waarbij de nadruk ligt op creativiteit en het vertellen van verhalen door middel van miniatuurwerelden. De vacature werd onlangs op sociale media geplaatst en heeft al veel reacties opgeleverd. Volgens Isabelle Groenewegen, medewerkster van de Intratuin, is het een droombaan voor mensen die graag met hun handen werken en oog hebben voor detail.

Het team begint stipt op 1 augustus met de opbouw, want op 27 september opent het kerstdorp zijn deuren voor het publiek. Het tuincentrum wordt dan deels leeggehaald om plaats te maken voor honderden vierkante meters aan kerstsferen. Het bouwteam bestaat uit acht personen, maar door de groei van het evenement is er behoefte aan extra krachten. De nieuwe medewerker kan flexibel werken, naast eventuele andere verplichtingen.

Het gaat om een functie die veel vrijheid biedt, maar ook vraagt om een flinke dosis verbeeldingskracht. De thema's voor dit jaar zijn onder andere een snoepwereld, een skidorp en een kermis, maar de exacte invulling wordt door de bouwers zelf bedacht. Volgens Isabelle is het belangrijk om out of the box te denken en herkenbare situaties te creëren, zoals een man die omvalt met kerstcadeaus of mensen die even uitrusten op een bankje.

De bouwers krijgen de ruimte om hun eigen creativiteit de vrije loop te laten, iets wat thuis vaak beperkt is door gebrek aan ruimte of materialen. In het tuincentrum is er eindeloos veel plek om een eigen wereld te bouwen. De Intratuin staat bekend om zijn indrukwekkende kerstdorpen, die jaarlijks duizenden bezoekers trekken. Het afgelopen jaar was het thema al in november en december van het voorgaande jaar bedacht, wat aangeeft hoe lang de voorbereidingen duren.

Het bouwproces is intensief en dagelijks wordt er gewerkt aan de verschillende eilandjes. De vacature richt zich op fanatieke hobbyisten die hun passie willen omzetten in een betaalde baan. Volgens Isabelle levert dit soort oproepen altijd leuke sollicitaties op. Het type persoon dat hierop reageert, is vaak iemand die graag zijn creativiteit kwijt kan en het leuk vindt om een eigen miniatuurwereld te creëren.

De reacties zijn positief en het bedrijf verwacht snel de juiste kandidaat te vinden. Voor geïnteresseerden is het een unieke kans om deel uit te maken van een team dat jaarlijks een van de grootste kerstdorpen van Nederland bouwt. Het werk is seizoensgebonden, maar biedt veel voldoening en de mogelijkheid om iets bijzonders neer te zetten. De Intratuin in Halsteren hoopt met deze extra kracht het kerstdorp nog mooier te maken dan voorgaande jaren.

Het evenement trekt bezoekers uit de hele regio en staat bekend om de detailrijke opstellingen. De bouwers werken met miniatuurhuisjes, figuren, verlichting en decoraties om een realistische en sfeervolle omgeving te scheppen. Het is een uitdaging om elk jaar weer iets nieuws te bedenken, maar het team geniet ervan. Mensen die denken dat Kerstmis alleen in december plaatsvindt, hebben het mis bij Intratuin.

Het hele jaar door wordt er nagedacht over thema's, kleuren en verhalen. De vacature voor kerstdorpbouwer is dan ook een logische stap om het team te versterken. Het biedt een unieke kans voor wie zijn passie voor kerst en creativiteit wil combineren met een betaalde baan. Wie weet staat er volgend jaar een nieuwe fanatieke bouwer tussen de dennenbomen en sneeuwlandschappen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intratuin Halsteren Kerstdorp Baan Creativiteit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Overval bij pinautomaat, politie zoekt twee verdachten | Trekker raakt te water, bestuurder nagekekenIn dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws van woensdag 27 mei.

Read more »

Persoon belandt in vaart en overlijdt | Overval bij pinautomaat, politie zoekt twee verdachtenIn dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws van woensdag 27 mei.

Read more »

KNRM Breskens zoekt hulp voor inrichting nieuw onderkomenVrijwilligers van KNRM Breskens zamelen geld in voor hun nieuwe bemanningsverblijf. Het huidige onderkomen is te klein en de temperatuur loopt op warme dagen op tot 35 graden.

Read more »

Nexperia zoekt samenwerking in VS ondanks rechtszaak van 1 miljardDe Nijmeegse chipfabrikant Nexperia gaat samenwerken met de Amerikaanse chipfabrikant Polar Semiconductor om chips te produceren voor onder meer AI-servers, robots, industrie en auto’s.

Read more »