Internationale Paper Money Fair trekt verzamelaars naar Maastricht

De MIF Paper Money Fair in Maastricht is een succesvolle internationale beurs voor bankbiljetten, met standhouders uit zeventig landen. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten is de opkomst hoog en worden er zeldzame biljetten voor hoge prijzen verhandeld.

De internationale MIF Paper Money Fair, gehouden in het MECC Maastricht , trekt standhouders en verzamelaars van over de hele wereld aan. De beurs, die dit jaar wederom een indrukwekkende opkomst kent, toont een breed scala aan bankbiljetten, van historische specimens tot moderne uitgiftes.

De waarde van deze biljetten kan aanzienlijk variëren, waarbij sommige exemplaren een prijs van meer dan honderdduizend euro kunnen opbrengen. Ondanks de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, is de impact op de beurs beperkt gebleven, met slechts enkele annuleringen. Dit verbaast organisator Dimitri Waltmans, die aangeeft dat de interesse in papieren geld ongekend hoog is.

De MIF is uitgegroeid tot een toonaangevende internationale beurs, waar handelaren en verzamelaars elkaar ontmoeten om te handelen, kennis te delen en hun passie voor numismatiek te vieren. De beurs biedt een unieke kans om zeldzame en waardevolle bankbiljetten te bewonderen en te verwerven, en om meer te leren over de geschiedenis en de kunst van het geld. Dimitri Waltmans, de oprichter van de MIF, begon tien jaar geleden met deze beurs als een uitvloeisel van zijn persoonlijke hobby.

Zijn fascinatie voor verzamelen, die begon met postzegels en munten, leidde hem tot de wereld van bankbiljetten. Al op jonge leeftijd bezocht hij beurzen, soms tot ongenoegen van zijn moeder, maar de passie bleef branden. Nu, een decennium later, is de MIF uitgegroeid tot een evenement van internationale allure, met deelnemers uit zeventig landen. Waltmans benadrukt dat hij nooit had verwacht dat de beurs zo'n succes zou worden.

De beurs is een levendige marktplaats waar bankbiljetten worden verhandeld op basis van vraag en aanbod. In tijden van economische onzekerheid zien we vaak een stijging van de waarde van tastbare activa, zoals bankbiljetten, zilver en goud. De MIF biedt een platform voor verzamelaars die zich richten op specifieke landen, thema's of periodes.

De meest waardevolle biljetten zijn doorgaans de oude, klassieke exemplaren, maar ook specimens – biljetten die niet bedoeld zijn voor circulatie maar als demonstratie- of verzamelobjecten dienen – kunnen hoge prijzen opleveren. Een opvallend voorbeeld is een specimenbiljet van 'Government of Ceylon', dat naar verwachting meer dan honderdduizend euro zal opbrengen tijdens de veiling. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is de verjonging van de handelaren.

Don Ludwig, een ervaren handelaar uit Duitsland, wijst erop dat veel handelaren op leeftijd zijn en dat het essentieel is om nieuwe generaties te interesseren voor deze business. Om dit te bereiken, worden er presentaties gegeven aan studenten en jongeren, in de hoop dat zij de passie voor bankbiljetten overnemen. De MIF is niet alleen een commerciële beurs, maar ook een educatieve ontmoetingsplaats waar kennis wordt gedeeld en de liefde voor numismatiek wordt bevorderd.

De beurs laat zien dat de interesse in bankbiljetten ondanks de digitalisering van de economie nog steeds springlevend is. De aanwezigheid van handelaren uit het Midden-Oosten, die ondanks de oorlogsomstandigheden creatieve manieren hebben gevonden om naar Maastricht te reizen, onderstreept de internationale aantrekkingskracht van de MIF. De beurs is open voor publiek op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei en biedt een unieke gelegenheid om de wereld van papieren geld te ontdekken en te ervaren.

De MIF Paper Money Fair is een bewijs van de blijvende fascinatie voor geld als historisch artefact, beleggingsobject en kunstvorm





