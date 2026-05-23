Internationale bemanning van Sumud-flottilla naar Gaza onderschept door Israël

Een groep internationale bemanningsleden op de Sumud-flottilla-flottille naar Gaza werd onderschept door Israëlische autoriteiten. De mensen moesten over 48 uren niets te eten en drinken hebben en werden toen wet hànhinhäfte gehouden op een zeeschip.

Tien uur slaap had Cerisa van Hasteren nodig na haar terugkeer vrijdagavond. De Cuijkse was een van de bemanningsleden van de internationale Sumud-flottila naar Gaza , die dinsdag door Israëlische autoriteiten werd onderschept.

"Naar omstandigheden gaat het goed, maar mijn polsen doen nog zeer", zegt ze. We landden om 17.05 uur op Schiphol. Het was fijn om iedereen weer te zien. De in Cuijk geboren activiste vertrok op 17 april van huis om op 26 april in Italië op de boot te stappen richting Israël.

Ze voer bijna een maand op zee, samen met zeven anderen. Zij en haar mede-opvarenden waren al twee keer eerder ontsnapt aan een onderschepping. Bij de derde keer was ik met een vriendin aan het bellen. Zij keek naar de livestream van de boten en zag hoe de boot genaamd Andros werd onderschept.

Die voer voor ons. Ik zei tegen haar: ik moet nu ophangen, ik moet me gaan voorbereiden. Nog geen tien minuten later werd er op onze boot geschoten en stonden de Israëliërs aan boord.

" Bij het schieten raakte niemand gewond. Telkens avond kwam er eten, maar daarna moest ik de nacht doorbrengen in een van de containers op het schip. Het was heel koud. De vloer stond onder water.

Ik rilde zo erg dat anderen dachten dat ik een epileptische aanval had. Ze hebben wel twintig keer geschreeuwd waar mijn paspoort was, terwijl ze dat al op onze boot hadden afgepakt. Het was zwaar om te overleven maar ik wist dat ik daar voor moest zorgen voor die mensen in Gaza. Telkens ochtend kreeg ik een tas met eten en drinken die door de Israëliërs waren bezorgd, maar het voelde niet fijn.

Kortom, het was erg moeilijk Jeffries. We zaten acht tegen acht.

" Cerisa ging naar Gaza om eten en medicijnen te brengen. Dat woog voor haar zwaarder dan de kans om onderschept te worden door Israël. Niemand had kunnen bedenken dat ze mensen al voor Kreta zou onderscheppen. We hadden Kreta nog niet eens bereikt





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internationale Bemanning Sumud-Flottilla Gaza Israëlische Autoriteiten Onderrescheping Nederland Kuifje Activiste Polsen Doen Zeer Gewonden Blijven Nederland-Italië Italiaanse Boot Schieten Uitgehold Tblik Verderkomende Portsmouth

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Célestes dochter werd door Israël opgepakt op Gaza-flotilla: 'Ik stortte helemaal in'Wat doorsta je als moeder als je kind naar Gaza gaat om hulpgoederen te brengen en onderweg door Israël wordt onderschept? Céleste Vrolijks uit Cuick voelde ...

Read more »

Nederlandse activisten werden uit Israël afgestuurd naar Turkije, meldend van slechte behandeling en mishandelingNederlandse activisten melden dat ze tijdens hun detentie in Israël slecht behandeld zijn en hebben vastgebonden en mishandeld hun vrijheid. Ze zeggen onder meer gewonden te zijn gevallen, gewond te zijn geraakt door gewaden van de tegenstanders en vastgebonden te zijn geweest. Activisten worden in Turkije overgebracht om een medische check te krijgen en over een week hun reis naar Nederland te vervolgen, nadat ze waren afgevoerd uit hun schepen bij Cyprus en naar Israël werden gebracht door het Israëlische leger. De Israëlische veiligheidsminister heeft beelden gedeeld van hoe gevangenen door Israël werden behandeld, waarbij internationale aandacht teweegbracht heeft.

Read more »

Opgepakte journalist Flotilla weer in Nederland, andere Brabanders onderwegEindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vrijdagmiddag weer in Nederland. De journalist voer namens BNNVARA mee met de Global Sumud Flotilla, een internationale vloot die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israëlische autoriteiten onderschept en geënterd.

Read more »

Cuijkse activiste Cerisa van Hasteren nodigt 10 uur slaap na onderscheppingCerisa van Hasteren, een van de bemanningsleden van de internationale Sumud-flotilla naar Gaza, deelt haar ervaring met de onderschepping door Israëlische autoriteiten en haar herstel na de nachtmerrie.

Read more »