Intern onrust bij Milan: Allegri wil vertrekken, directieleden in de problemen

De selectie van AC Milan heeft interne onrusten, met als gevolg dat de trainer, Massimiliano Allegri, mogelijk vertrekt. Ook de positie van directieleden staat ter discussie. De crisis in San Siro lijkt een kookpunt te bereiken.

De selectie moest in trainingskamp in aanloop naar het uitduel met Genoa van komende zondag. Voor de negentienvoudig kampioen van Italië staat nu zelfs kwalificatie voor de Champions League op de tocht, doordat een uitstekende eerste seizoenshelft werd opgevolgd door een slecht tweede deel van het seizoen.

Van de laatste elf competitieduels eindigden er zes in een nederlaag, waardoor Milan van de tweede naar de vierde plek zakte in de Serie A. Nu de resultaten tegenvallen, komen via Italiaanse media ook verhalen naar buiten over de interne onrust die achter de schermen al langer woedde. Niet alleen staat de positie van directieleden Giorgi Furlani, Igli Tare en Geoffrey Moncada ter discussie, ook Allegri zou nu serieus nadenken over een vertrek.

Aanleiding is een aanvaring met Ibahimovic, tegenwoordig adviseur van het bestuur. Het zou de reden zijn dat de Zweedse oud-spits, in 2011 nog kampioen met Milan onder de trainer, al een tijd niet op de club is geweest.begon de onenigheid toen Allegri en Ibrahimovic begin april een discussie hadden over wie volgend seizoen de derde keeper moest zijn.

Daarnaast zou de trainer zeer teleurgesteld zijn dat de 44-jarige oud-speler van onder meer Ajax, Barcelona, Inter en PSG tegengestelde adviezen gaf aan Youssouf Fofana en Rafael Leão en kon Allegri het niet waarderen dat hij contact had met oud-ploeggenoot Antonio Cassano. De uitgesproken oud-international van ItaliëEn dus zou Allegri willen vertrekken bij Milan, in de wetenschap dat hij werd genoemd als nieuwe bondscoach van Italië na het vertrek van Gennaro Gattuso.

Daar blijft het volgens algemeen directeur Furlani al op het punt staan technisch directeur Tare na een jaar weer weg te sturen. Zelf is zijn toekomst ook uitermate onzeker. Zo bereikt de crisis in San Siro een kookpunt en is Milan een jaar na de achtste plek nauwelijks iets opgeschoten





