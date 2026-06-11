Interieurbouwer en dakdekker vallen in faillissement

De werknemers van een interieurbouwer uit Hardenberg dreigden al een jaar geleden op straat te belanden, maar kwamen er uiteindelijk met een doorstart uit. Nu valt het doek en hangt hen ontslag boven het hoofd. Ook bij een dakdekker gingen de zaken niet van een leien dakje. Beide bedrijven vallen in faillissement en de werknemers dreigen op straat te belanden.

Ruim een jaar geleden dreigden de werknemers van een interieurbouwer uit Hardenberg al op straat te belanden, maar kwam er redding in de vorm van een doorstart.

Nu valt het doek andermaal en hangt hen andermaal ontslag boven het hoofd. Ook bij een dakdekker gingen de zaken niet van een leien dakje. Dat op de fles ging. Oprichter en directeur van deze bv was Gert O., de man die in opspraak raakte omdat zijn naam Maar er meldde zich een bedrijf uit Almere dat de failliete boedel overnam en een doorstart maakte onder de naam TBG Hardenberg.

Volgens curator Jolanda Vreugdenhil was het de bedoeling dat er in Hardenberg een nieuwe productielocatie zou worden opgestart.

"Alleen bleef het aantal opdrachten achter bij de verwachting", aldus de curator. Daarop heeft de nieuwe eigenaar zelf het faillissement aangevraagd. De curator gaat nu opnieuw de mogelijkheden tot een doorstart onderzoeken. Ook omdat bij er bij de vorige doorstart sprake was van meerdere geïnteresseerde kandidaten.

Volgens haar heeft het bedrijf potentie: "Het gaat om interieurbouw in algemene zin, maar met een specialisatie in de gezondheidssector. Voor bijvoorbeeld tandartsen en huisartsen. Die bekende kasten met vele laatjes. Kandidaten kunnen zich dus bij mij melden.

" Vreugdenhil laat desgevraagd weten dat Gert O. voor zover bekend geen enkele bemoeienis meer had met de bv. "Ik heb in ieder geval geen enkele aanwijzing in die richting. " In Hengelo de afgelopen week op de fles. Er circuleert slechts een tweetal recensies op internet, maar de inhoud ervan liegt er niet om.

De strekking is vooral: wie klaagt, kan het dak op. Curator Emma Geertman zegt daar nog niet op te kunnen reageren: "Ik moet nog aan mijn onderzoek beginnen.

" Duidelijk is al wel dat het een leverancier was die het bankroet heeft aangevraagd. De hoogte van de schuldenlast is nog onbekend.

"Om de eenvoudige reden dat ik de administratie nog moet ontvangen", aldus curator Geertman. In een van de recensies klaagt een klant dat er 50.000 euro moest worden aanbetaald. Onduidelijk is of er meer particulieren zijn die een aanbetaling hebben gedaan en nu door het faillissement met lege handen achterblijven.

"Het is nog te pril om daar nu al iets over te kunnen zeggen. " Het bedrijf staat nog maar net sinds anderhalf jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De dakdekker werkte vooral met zzp'ers





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