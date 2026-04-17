Inter Milan Verplettert Cagliari, Nederlands Duo Met Clean Sheet; Derksen Kritisch Op Speler en Scheidsrechter, Vitesse Maakt Kans Op Eredivisie

Internazionale boekte een soepele 3-0 overwinning op Cagliari, met solide optredens van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Ondertussen uit Johan Derksen zich kritisch over vermeend onsportief gedrag en de arbitrage. Vitesse toont veerkracht en maakt kans op promotie naar de Eredivisie.

Internazionale heeft de uitwedstrijd tegen Cagliari met 3-0 gewonnen, een zege die mede te danken was aan de solide verdedigende prestatie van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die beide aan de aftrap verschenen en een clean sheet wisten te behouden. De aanval van Inter werd getipt door de afwezigheid van topscorer Lautaro Martinez, maar de Nederlandse verdedigers lieten zien dat ook zonder hem de defensie standhield.

De thuisploeg, koploper in de Serie A, domineerde de wedstrijd vanaf het begin, hoewel de grootste scoringskansen in de eerste helft uitbleven, wat resulteerde in een doelpuntloze ruststand. Na de pauze zette Internazionale de druk verder op en wist dit overwicht eindelijk om te zetten in doelpunten. Marcus Thuram opende de score met een welverdiende treffer die de weg vrijmaakte voor een meer ontspannen wedstrijd voor de Italiaanse koploper. Amper vier minuten later verdubbelde Nicolo Barella de voorsprong, waarmee hij de wedstrijd effectief besliste. In de blessuretijd completeerde Piotr Zielinski de ruime overwinning door de 3-0 op het scorebord te zetten. Deze overwinning markeert een belangrijke stap voorwaarts voor de ploeg onder leiding van Christian Chivu in de race om de Scudetto. Met nog slechts vijf wedstrijden te gaan, heeft Internazionale een comfortabele voorsprong van twaalf punten op de nummer twee, Napoli, die echter nog een wedstrijd te goed hebben. De aandacht richt zich nu op de aanstaande wedstrijd van zaterdagavond, waarin de ploeg van Antonio Conte het opneemt tegen SS Lazio, waarvoor Kenneth Taylor en Tijjani Noslin waarschijnlijk in actie zullen komen. In een ander deel van het voetbalnieuws, waarin de mening van Johan Derksen centraal staat, wordt gesproken over een speler die overtuigd is van zijn kansen bij Ajax en zich zo gedraagt. De kritiek richt zich op vermeend onsportief gedrag, zoals het ontvangen van vele vrije trappen na ogenschijnlijke schwalbes, waarbij overtredingen die normaal gesproken geel zouden opleveren, blijkbaar onbestraft bleven. De analyse wijst op een patroon van meerdere vrije trappen die werden toegekend na duiken met handen in het gezicht zonder duidelijk contact, en nog veel meer voor andere vormen van schwalbes. Ondanks deze vermeende hulp van de scheidsrechters, slaagt de ploeg er niet in te winnen, is uitgeschakeld in de beker, staat negen punten achter in La Liga en ligt al uit de Champions League in de kwartfinales. Desondanks wordt het spel van Olise, die spectaculair afmaakt, met veel lof ontvangen, en wordt de wedstrijd zelf als fenomenaal beschouwd, waarbij drie van de vier kwartfinales als absoluut fantastisch werden ervaren. De veerkracht en vechtlust van Vitesse worden benadrukt na een periode waarin de club er bijna niet meer was. Het onwaarschijnlijke is echter gebeurd: Vitesse maakt een kans om volgend seizoen weer in de Eredivisie te spelen. De Arnhemmers krijgen alvast veel succes gewenst. Tot slot is er verbazing en vreugde over de uitschakeling van Real Madrid op een manier die doet denken aan hoe zij zelf vaak te werk gaan. De frustratie over de club Real Madrid is duidelijk hoorbaar, met een vergelijking met een 't k*ringclub'. De reactie op het nieuws over de uitschakeling van Real Madrid en Barcelona is er een van ongeloof en verbazing, waarbij de vraag wordt gesteld hoe men daadwerkelijk kan genieten van wat wordt omschreven als 'amateur toneel'





