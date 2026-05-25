Inter Miami wint van Philadelphia met 6-4, Messi uitgewisseld vanwege hamstringblessure

Inter Miami leek een vervelende nacht tegemoet te gaan, maar slaagde erin de drie punten te pakken met een uiteindelijke score van 6-4 tegen Philadelphia .

Luis Suárez scoorde twee doelpunten en Germán Berterame maakte een treffer op aangeven van Messi, die later in de wedstrijd werd uitgewisseld vanwege een hamstringblessure. De Argentijnse spits bereikte met zijn drie doelpunten een hattrick, zijn eerste sinds 28 oktober 2018 toen Barcelona in El Clásico afrekende met Real Madrid. Hij heeft nu 606 goals gemaakt en 295 assists gegeven in zijn carrière, wat een totaal van 901 maakt.

Inter Miami-trainer Guillermo Hoyos gaf aan dat er nog geen medisch rapport beschikbaar was, maar dat de aanvaller vooral uit voorzorg werd gewisseld. Volgens Argentijnse media komt het WK voor Messi niet in gevaar. De aanvaller gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn zesde WK tegemoet. Argentinië neemt het in de groepsfase op tegen Algerije (17 juni), Oostenrijk (22 juni) en Jordanië (28 juni)





Stefan de Vrij loopt blessure op bij Inter en wordt voor Oranje groot risicoDe centrale verdediger van Inter heeft een blessure opgelopen, roeping naar het WK van Oranje op de proef, waar de ploeg praleigd wordt door blessures in aanloop naar het toernooi.

Inter-verdediger De Vrij moet tegen Inter-uit vanwege blessureDe centrale verdediger van Inter, Toby De Vrij, moet tegen Inter-uit vanwege een blessure. De Nederlander moest in de slotfase noodgedwongen staken vanwege last van zijn lies.

Lionel Messi's last-minute exit and concern for Argentina's World Cup title defenseLionel Messi, the Argentine superstar, left the field in the 90th minute of the match against Philadelphia Union due to exhaustion, raising concerns about his team's chances at the upcoming World Cup. Inter Miami coach Guillermo Hoyes assured the fans that Messi was only taken off for precautionary reasons and that there were no signs of a serious injury.

Zesde WK voor Lionel Messi mogelijk in gevaar na trieste aftochtDrama voor Argentinië: Lionel Messi viel tegen Philadelphia Union (6-4) geblesseerd uit. Een kwartier voor tijd moest de Argentijn de strijd staken. En dat met het WK voor de deur.

