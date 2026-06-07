Intensive guidance helps Rotterdam resident find new job

Nanique, a Rotterdam resident, lost her unemployment and ended up on welfare, leading to frustration. However, she found a new job through intensive guidance at the Werkstation op Zuid, which serves as an inspiration for the national government. Nanique's story highlights the success of the Rotterdam approach and its potential to influence the national trend of people in welfare finding employment.

Nanique verloor haar baan en belandde in de bijstand, tot grote frustratie. Door intensieve begeleiding bij het Werkstation op Zuid vond ze snel iets nieuws.

‘Ik kreeg hier de kans om mezelf te laten zien aan werkgevers. ’ De Rotterdamse aanpak geldt als inspiratiebron voor het kabinet-Jetten, en krijgt nu ook landelijk navolging. In november liep Nanique (30) voor het eerst binnen bij het Werkstation op Zuid. Ze was haar baan kwijtgeraakt en kwam kort daarna in de bijstand terecht.

‘Ik dacht meteen: help, hoe ga ik mijn huis betalen? ’, vertelt ze op het werkstation, in een voormalig pand van de Gamma aan de Maas.

‘Ik wilde zo snel mogelijk weer aan het werk. ’ Door hulp vanuit het werkstation lukte dat ook.

‘Ik had al zoveel gesolliciteerd, voordat ik hier terechtkwam. Soms stuurde ik wel vijf brieven per week, maar nergens werd ik uitgenodigd. Enorm frusterend en ook emotioneel’, vertelt Nanique, die nu ruim twee maanden als receptionist en teamondersteuner bij Nieuw Vaarwater werkt, een stichting die Rotterdammers met geldzorgen helpt.

‘Door het werkstation kreeg ik eindelijk de kans om mezelf te laten zien bij werkgevers. ’ Het Werkstation op Zuid begon twee jaar geleden als een pilot van de gemeente. Hier krijgen mensen acht weken lang intensieve, persoonlijke begeleiding. En langer, als dat nodig is.

Ze worden gekoppeld aan een werkcoach, die helpt bij de zoektocht naar een baan of een opleiding. Ook gaat die coach bijvoorbeeld mee naar een sollicitatiegesprek. Nanique is voor dit interview weer even terug op haar oude honk, waar een poging is gedaan om een huiskamersfeer te creëren, met een collectie ouderwetse lampen aan het plafond en verschillende soorten houten tafels en stoelen.

‘Het fijne hier is dat mensen je echt zien voor wie jij bent, ik heb me nooit een nummertje gevoeld. ’ Hoewel concrete cijfers ontbreken, speelt het Werkstation op Zuid waarschijnlijk een rol in die dalende trend. Het succes is zelfs reden voor kabinet-Jetten om in het regeerakkoord te verwijzen naar de succesvolle methode in Rotterdam. Op het werkstation was het voor Nanique wel even zoeken naar de juiste baan.

‘Ik wilde niet te kieskeurig zijn natuurlijk, maar ik wilde ook meteen een juiste keuze maken, zodat ik hier niet over een half jaar weer zit. ’ Ze volgde ooit een modeopleiding op het mbo, met als doel een eigen kledinglijn te ontwerpen. Uiteindelijk rolde ze in een baan als receptioniste. Maar na drie jaar had ze behoefte aan iets nieuws en begon met een baan in de haven.

‘Ik zat daar alleen niet op mijn plek, en dat heb ik toen eerlijk aangegeven in mijn proefperiode. Ik hoopte dat we samen zouden kijken naar een andere functie in de organisatie, maar vier dagen voor het einde van mijn proeftijd kreeg ik te horen dat mijn contract niet werd verlengd. ’ Dat ze nu bij stichting Nieuw Vaarwater mensen met geldzorgen helpt, is voor haar een logische stap.

‘In plaats van mensen hun portemonnee te plunderen, wilde ik liever mensen helpen om uit de schulden te komen. Hier zit ik echt op mijn plek. ’ Karin van der Voorden, regio accountmanager bij het Werkstation op Zuid, geeft eerlijk aan dat zeker niet iedereen zo snel weer aan het werk is als Nanique. Het gros van de mensen niet, zelfs.

‘Soms zijn mensen helemaal niet in staat om gelijk aan het werk te gaan, bijvoorbeeld vanwege een slechte gezondheid, scheiding, schulden of een gebrek aan werkervaring’, legt ze uit. ‘Dan gaan we eerst daaraan werken. Er lopen hier bijvoorbeeld ook psychologen en sociaal advocaten rond. ’ Verderop luistert een groepje mannen op het werkstation naar een pitch van een werkgever in de infrastructuur, in wat ‘het kuipje’ wordt genoemd.

Het is een soort mini-stadion waar geïnteresseerden luisteren naar presentaties van werkgevers.

‘Deze werkgever zoekt mensen die rioleringen door de stad willen leggen. In de infra is genoeg werk’, vertelt Van der Voorden. Even later stapt het groepje mannen met z'n allemaal in een busje. Bestemming: de werkplaats.

‘Om met eigen ogen te zien hoe die rioleringen worden gelegd. ’ Het is slechts één voorbeeld van de vele activiteiten die worden georganiseerd door het werkstation. Er zijn ook sollicitatietrainingen, workshops en banenmarkten





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