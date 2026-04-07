Intensief sporten verhoogt risico op hart- en vaatziekten bij oudere sporters

Nieuw onderzoek toont aan dat fanatieke sporters van 35 jaar en ouder een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. De resultaten roepen vragen op over de balans tussen de voordelen van sporten en de potentiële risico's bij extreme inspanning.

Mensen van 35 jaar of ouder die jarenlang intensief sporten, lopen een grotere kans op specifieke hart- en vaatziekten . Dit is de conclusie van nieuw internationaal onderzoek waar het Radboudumc aan heeft meegewerkt. De bevindingen roepen vragen op over de balans tussen de voordelen van sporten en de potentiële risico's bij extreme inspanning.

Onderzoeker Thijs Eijsvogels benadrukt dat, hoewel sporten over het algemeen gezond is, overmatige en langdurige intensieve inspanning een onverwacht nadeel kan hebben. Vaak wordt bij sporters niet direct gedacht aan hart- en vaatziekten, maar dit is onterecht gebleken. De studie wijst uit dat bij zeer fanatieke sporters hartritmestoornissen en verkalking van de kransslagaders vaker voorkomen. De onderzoekers benadrukken dat het hier gaat om intensief sporten, waarbij de hartslag en ademhaling aanzienlijk omhoog gaan, en het onmogelijk wordt om een normaal gesprek te voeren. Tevens speelt de duur van het sporten een rol: het gaat niet om eenmalige inspanning, maar om minstens vijf tot tien jaar van intensief sporten.\Eijsvogels onderstreept de positieve effecten van sporten. Het verlaagt het risico op vroegtijdige sterfte en chronische ziekten. De grootste gezondheidswinst wordt behaald door mensen die voorheen niet sportten, door actief te worden. De Gezondheidsraad adviseert ten minste 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Eijsvogels geeft aan dat de maximale gezondheidswinst wordt bereikt bij drie tot vijf uur sporten per week. Boven deze hoeveelheid is de toename van de gezondheidswinst minder significant. Echter, bij een bepaalde hoeveelheid en intensiteit sporten ontstaan er juist extra risico's. De exacte grens waarop dit omslagpunt ligt, is nog niet vastgesteld. Ook is de precieze oorzaak van de hartritmestoornissen en verkalking van de kransslagaders bij fanatieke sporters nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat hart- en vaatziekten zich bij fanatieke sporters anders manifesteren dan bij mensen die normaal of niet sporten. Een plotseling prestatieverlies tijdens het sporten kan een indicatie zijn. Eijsvogels geeft als voorbeeld het niet meer kunnen fietsen van het gebruikelijke tempo, samenvallend met een tijdelijke verstoring van het hartritme, zoals geregistreerd door een sporthorloge.\De onderzoekers hebben nieuwe richtlijnen opgesteld om sporters met hart- en vaatziekten beter te begeleiden en te behandelen. Preventie blijft echter van cruciaal belang. Eijsvogels wijst erop dat verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte bij fanatieke sporters tot nu toe vaak niet serieus werd genomen. De aanname was vaak dat de gezonde leefstijl, gecombineerd met de sportinspanningen, de risicofactoren zou compenseren. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Eijsvogels adviseert fanatieke sporters van 35 jaar en ouder om eens in de vijf jaar hun risicofactoren, zoals bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers, te laten controleren. Wanneer deze verhoogd zijn, is het essentieel om hier actie op te ondernemen en de problematiek niet te negeren. Dit onderzoek belicht de complexiteit van de relatie tussen sporten en gezondheid, en benadrukt het belang van preventieve maatregelen en adequate medische begeleiding voor fanatieke sporters





