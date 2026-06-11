Integriteitsonderzoek naar wethouder Rieja Raven van Midden-Drenthe

Een integriteitsonderzoek is gestart naar wethouder Rieja Raven van de gemeente Midden-Drenthe. De kwestie draait om het adviseurschap van Raven bij Bügel Hajema, een bureau dat overheden adviseert over 'ruimtelijke kwesties'. Raven was daar minder dan een jaar actief, in 2021 en 2022. Bügel Hajema is in Midden-Drenthe betrokken bij twee projecten, te weten het zonnepark Hijkerleek en de Gebiedsvisie Stroomdal.

Er is een integriteitsonderzoek gestart naar wethouder Rieja Raven (GroenLinks-PvdA) van de gemeente Midden-Drenthe . Een dag nadat Raven bekendmaakte te stoppen als wethouder, werd duidelijk dat er een onderzoek naar haar loopt.

De kwestie draait om het adviseurschap van Raven bij Bügel Hajema, een bureau dat overheden adviseert over 'ruimtelijke kwesties'. Raven was daar minder dan een jaar actief, in 2021 en 2022. Bügel Hajema is in Midden-Drenthe betrokken bij twee projecten, te weten het zonnepark Hijkerleek en de Gebiedsvisie Stroomdal. Bij dat laatste is wethouder Raven bestuurlijk direct betrokken.

Bij het zonnepark niet. Raven maakt zich geen zorgen over het integriteitsonderzoek. Ze is ervan overtuigd niets verkeerd te hebben gedaan. Volgens Raven is het onderzoek niet de reden voor haar vertrek als wethouder.

Wel noemt ze het tekenend voor de politieke verhoudingen in Midden-Drenthe. Er is een aaneenschakeling van dit soort gebeurtenissen. Allesverwoestende brand in Norg legt levenswerk Dorenbos in de as: 'Ik ben diep bedroefd'. Code geel vanaf het middaguur in Drenthe





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