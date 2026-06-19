Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen zegt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet verantwoordelijk was voor het controleren van het bezoekverbod in zorginstellingen. Ze vond dat zorgverleners zelf die afweging goed konden maken.

De Inspectie wilde bezoekverbod in zorginstellingen niet controleren.

'We besloten dat het geen kerntaak van de Inspectie is om bij de poorten te gaan liggen of de bezoekregel wordt gehandhaafd', zegt oud-inspecteur-generaal Marina Eckenhausen. Zij vond dat zorgverleners zelf die afweging goed konden maken. Door het bezoekverbod maakten veel mensen zich zorgen over hoe met hun dierbaren in zorginstellingen ging. Terugkijkend zou Eckenhausen als Inspectie een volgende keer zichtbaarder bezoeken willen brengen aan die instellingen.

'Om mensen een fijn gevoel te geven', zegt ze tegen de commissie. Ze doelt daarbij niet alleen op verpleeghuizen, maar ook 'kwetsbare' zorginstellingen waar tijdens de coronacrisis minder aandacht voor was, zoals die voor mensen met een verstandelijke beperking, ggz-instellingen, forensisch klinieken en plekken waar zorg aan asielzoekers geleverd werd. Het kabinet nam tijdens de coronacrisis vergaande besluiten zonder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daarvan op de hoogte te stellen.

'We werden bijvoorbeeld door de sluiting van de verpleeghuizen overvallen', zegt Marina Eckenhausen. Ook de invoering van de cohortverpleging, waarbij mensen die (vermoedelijk) het coronavirus hadden bij elkaar werden gezet, ging zonder overleg met de Inspectie. Maar de praktische uitwerking van die maatregel was volgens Eckenhausen lastig, omdat zorginstellingen in totaal verschillende gebouwen zaten.

'Sommige hebben eenpersoonskamers, andere weer vierpersoonskamers. Het had daardoor enorme consequenties', zegt Eckenhausen.

'Alles wat er in Den Haag wordt besloten moet door een filter: hoe werkt het in de praktijk? ' De plotseling aangekondigde maatregelen zorgde ook voor problemen op het kantoor van de Inspectie zelf. 'De telefoon bij ons stond dan roodgloeiend. Terwijl ik wilde dat mensen bij ons aan de telefoon ook wisten wat ze moesten zeggen.

' Het verhoor met Marina Eckenhausen, die tijdens de coronacrisis werkte bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, begint om 10.00 uur. Vanaf september 2020 was ze inspecteur-generaal en gaf ze dus leiding gaf aan deze toezichthouder.

'In de crisis verlangde de maatschappij soms binnen enkele uren een reactie van ons', schreef ze over de coronaperiode in. De Inspectie had in het voorjaar van 2021 veel overleg over de vraag wanneer code zwart moest worden uitgeroepen: wie zou er dan nog in aanmerking komen voor een bed op de intensive care? Ook kwam erdoor de coronacommissie werd verhoord. Niet alleen Elens, maar ook de Inspectie kreeg daarvoor in 2024 een tik op de vingers.

De Inspectie had zich in deze zaak te veel laten beïnvloeden door toenmalig minister Hugo de Jonge, was het oordeel. Eckenhausen is het hier niet mee eens.

'Het is glashelder dat De Jonge een duidelijke mening over deze arts had, maar wij hebben onze eigen afweging gemaakt', schreef ze daarover. De enquêtecommissie kijkt terug naar de coronatijd, maar ook in de huidige politiek gaat het af en toe nog over de gevolgen van het virus. Zo is in de Tweede Kamer vandaag een voorstel aangenomen om post-covidpatiënten langer te ondersteunen.

Het voorstel van Pro-Kamerlid Bushoff regelt 3 miljoen euro euro om de telefonische hulplijn voor patiënten langer te behouden. De hulplijn C-support zou eigenlijk stopgezet worden, maar kan dus door. Nog eens drie miljoen euro gaat naar 'een brede ketenaanpak voor postinfectieuze aandoeningen'. Met deze gecoördineerde aanpak moeten long-covidpatiënten uiteindelijk beter geholpen worden in de reguliere zorg.

Volgens Bushoff is dat nu vaak niet het geval. Naar schatting lijden in Nederland bijna een half miljoen mensen aan post-covid-klachten. Nog eens honderdduizenden mensen hebben last van een klachten na een andere infectie, bijvoorbeeld Q-koorts, legionella of lyme.

'Hiermee kunnen stappen worden gezet op de lange weg naar goede zorg en ondersteuning voor alle PAIS-patiënten, die soms letterlijk in het donker liggen', reageert Jantien Dopper van Long Covid Nederland. PAIS staat voor post-acute infectiesyndromen, een verzamelnaam voor langdurige klachten die ontstaan na een infectie. Het verhoor met huisarts Rob Elens is afgelopen, komende vrijdag gaat de coronacommissie verder. In de ochtend is om 10.00 uur Marina Eckenhausen aan de beurt.

Zij leidde tijdens de coronacrisis de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarna volgt om 14.00 uur Bianca Buurman. Ze was niet alleen voorzitter van V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid. Ook was ze hoogleraar Acute Ouderenzorg.

Huisarts Elens schreef aan het begin van de coronacrisis twee brieven naar het ministerie van Volksgezondheid. Daarin vroeg hij om toestemming om het antimalariamiddel hydroxychloroquine ook aan covidpatiënten te geven. Daarnaast wilde hij onderzoek doen naar het middel. Het ministerie van Volksgezondheid schreef volgens hem terug dat hij bij het verkeerde adres was





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