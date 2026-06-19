Inspectie werd overvallen door coronamaatregelen van kabinet; commissie focust op latere ondersteuning post-covidpatiënten

Marina Eckenhausen, voormalig inspecteur-generaal, vertelt over het gebrek aan overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tijdens cruciale coronamaatregelen. Tegelijkertijd neemt de Tweede Kamer besluitten over langdurige ondersteuning voor post-covidpatiënten.

De coronacrisis heeft grote spanningen blootgelegd tussen het kabinet en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens Marina Eckenhausen , vanaf september 2020 inspecteur-generaal, werden belangrijke maatregelen zoals de sluiting van verpleeghuizen en de invoering van cohortverpleging door het kabinet ingevoerd zonder dat de inspectie daarvan op de hoogte werd gesteld.

Deze plotselinge besluiten maakten het volgens haar praktisch moeilijk om de voorbereidingen te treffen, vooral omdat verpleeghuizen sterk van elkaar verschilden in hun gebouwen en beschikbare voorzieningen. Eckenhausen benadrukt dat elke maatregel eerst door een praktisch filter moet: 'Hoe werkt het in de praktijk?

'. Ook de communicatie binnen de eigen inspectie kwam onder druk te staan, omdat het telefooncentrum te maken kreeg met een enorme stroom vragen en het personeel niet altijd wist wat ze moesten zeggen. Tijdens de crisis werd er veel op de inspectie afgegaan, onder meer over het moment van afkondigen van code zwart op Intensive Care.

De Inspectie kreeg later ook kritiek van de coronacommissie omdat ze zich te veel zou hebben laten beïnvloeden door toenmalig minister Hugo de Jonge, wat Eckenhausen ontkent. Zij stelt dat de inspectie zelfstandig heeft overwogen, ook al had De Jonge een duidelijke mening. Naast deze gebeurtenissen is er ook aandacht voor de gevolgen na de acute crisis.

In de Tweede Kamer is een voorstel aangenomen om post-covidpatiënten langer te ondersteunen, met een extra budget van 3 miljoen euro voor de telefonische hulplijn C-support en nog eens 3 miljoen voor een ketenaanpak voor post-infectieuze aandoeningen (PAIS). Schattingen zijn dat bijna een half miljoen Nederlanders last heeft van post-covid, en honderdduizenden hebben klachten na andere infecties zoals Q-koorts of lyme.

Organisaties als Long Covid Nederland noemen dit een belangrijke stap, omdat patiënten vaak niet goed geholpen worden in de reguliere zorg. De hearings van de coronacommissie gaan verder met getuigenissen van onder meer huisarts Rob Elens, die eerder al aan het ministerie vroeg om hydroxychloroquine toe te dienen maar geen steun kreeg. Hij bleef zijn 'triple-medicijnencocktail' verdedigen, gaf toe dat hij beter een universiteit had kunnen betrekken.

Hij wijst op tegenwerking van de inspectie en minister De Jonge, die het middel niet wilden vanwege onvoldoende bewijs en risico's op hartritmestoornissen





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