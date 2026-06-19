Inspectie kreeg te weinig tijd om tijdens coronacrisis goed te adviseren

Marina Eckenhausen, voormalig inspecteur-generaal, vertelde voor de enquêtecommissie dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door tijdsdruk en gebrek aan voorbereidingstijd geen goed advies kon geven over coronamaatregelen. Besluiten zoals het bezoekverbod in verpleeghuizen en cohortverpleging werden zonder overleg genomen, wat praktische problemen veroorzaakte. Ook in de huidige politiek is er aandacht voor post-covid ondersteuning.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen vertelde voor de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdens de acute fase vaak te weinig tijd kreeg om goed te kunnen adviseren over nieuwe maatregelen.

Vanwege de hoge tijdsdruk en lekken aan de media werden stukken soms pas een kwartier van tevoren, of helemaal niet, gedeeld. Daardoor kon de interne deskundigheid van de Inspectie niet worden ingezet om de haalbaarheid van beleid te beoordelen. Eckenhausen gaf aan dat bij een digitaal overgel de maatregelen al via de radio werden aangekondigd, wat de toegevoegde waarde van de Inspectie ondermijnde.

De Inspectie kreeg bovendien geenleen medewerking over besluiten zoals de sluiting van verpleeghuizen en de cohortverpleging, wat in de praktijk grote problemen opleverde vanwege de diverse omstandigheden in zorginstellingen. Ook de eigen telefoonlijn van de Inspectie liep vol zonder dat personeal wist wat te zeggen.

De enquêtecommissie behandelt nu ook nog andere post-covid onderwerpen, zoals een nieuw voorstel om post-covid patiëntenbetter te ondersteunen met extra financiering van zes miljoen euro voor een hulplijn en een gecoördineerde ketenaanpak, omdat bijna een half miljoen Nederlanders te maken heeft met post-covid klachten





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Coronacrisis Inspectie Gezondheidszorg En Jeugd Marina Eckenhausen Enquêtecommissie Post-Covid

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