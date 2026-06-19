Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen en huisarts Rob Elens in coronacommissie

De Enquêtecommissie kijkt terug naar de coronatijd en onderzoekt de gevolgen van het virus in de huidige politiek. Marina Eckenhausen, die tijdens de coronacrisis werkte bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, begint om 10.00 uur het verhoor. Ook Rob Elens, huisarts, wordt gehoord. Hij schreef twee brieven naar het ministerie van Volksgezondheid om toestemming te vragen voor het geven van het antimalariamiddel hydroxychloroquine aan covidpatiënten. Daarnaast wilde hij onderzoek doen naar het middel. De Enquêtecommissie onderzoekt ook de kwestie van post-covid-klachten en de ondersteuning voor post-infectieuze aandoeningen.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen overlegde veel achter de schermen. Tijdens de coronacrisis werkte ze bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en gaf leiding aan deze toezichthouder.

In de crisis verlangde de maatschappij soms binnen enkele uren een reactie van hen. Ook werd de coronacommissie verhoord. Niet alleen Elens, maar ook de Inspectie kreeg daarvoor in 2024 een tik op de vingers. Volgens Eckenhausen was dit niet terecht.

De Enquêtecommissie kijkt terug naar de coronatijd, maar ook in de huidige politiek gaat het af en toe nog over de gevolgen van het virus. Zo is in de Tweede Kamer vandaag een voorstel aangenomen om post-covidpatiënten langer te ondersteunen. De hulplijn C-support zou eigenlijk stopgezet worden, maar kan dus door. Nog eens drie miljoen euro gaat naar 'een brede ketenaanpak voor postinfectieuze aandoeningen'.

Volgens Bushoff is dat nu vaak niet het geval. Naar schatting lijden in Nederland bijna een half miljoen mensen aan post-covid-klachten. Ook honderdduizenden mensen hebben last van klachten na een andere infectie, bijvoorbeeld Q-koorts, legionella of lyme. De huisarts Rob Elens schreef twee brieven naar het ministerie van Volksgezondheid om toestemming te vragen voor het geven van het antimalariamiddel hydroxychloroquine aan covidpatiënten.

Daarnaast wilde hij onderzoek doen naar het middel. Ondanks dat hij nooit een aanvraag heeft gedaan bij ZonMw voor onderzoek, blijft hij erbij dat de wereld meer had moeten openstaan voor zijn innovatie. Volgens Elens heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en minister De Jonge van Volksgezondheid tegen hem gereageerd met brieven en waarschuwingen. De huisarts zelf vindt dat er een crisis was, dus dat het zoeken naar een oplossing gerechtvaardigd was.

Hij voelde zich opgejaagd wild en heeft nog altijd excuses van de oud-minister. De huisarts hanteert het principe dat de patiënt vertelt of hij iets goed heeft gedaan, wat voor hem normale geneeskunde is. Voordat de coronacrisis begon, voorschreef hij ook al heel vaak off-label medicijnen aan zijn patiënten. Toen de crisis toesloeg, werd zijn praktijk ook hard geraakt.

In drie weken tijd overleden dertien mensen, terwijl hij normaal één sterfgeval per maand heeft





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