Innovatieve Wiskunde Pilot op Comenius Mariënburg: Geen Centraal Examen voor VWO-Leerlingen

Een groep leerlingen in Leeuwarden heeft deelgenomen aan een baanbrekend proefproject waarbij het traditionele centrale examen Wiskunde B is vervangen door praktische opdrachten en continue toetsing.

Terwijl het grootste deel van de Nederlandse examenkandidaten in deze periode met grote spanning uitkijkt naar hun centrale examens, waarbij formules, wortels en complexe berekeningen centraal staan, is er op het Comenius Mariënburg in Leeuwarden sprake van een geheel andere sfeer.

Voor de leerlingen van de klas 6 vwo is de druk aanzienlijk lager, omdat zij deel uitmaken van een innovatief proefproject. In plaats van de traditionele weg naar het eindexamen, volgen zij een traject met vernieuwde leerdoelen, waardoor zij het beruchte centrale examen voor Wiskunde B volledig mogen overslaan. Voor veel leerlingen, waaronder Hugo Heule, is dit een enorme opluchting.

Wiskunde B staat bekend als een van de meest uitdagende vakken op het vwo, en het wegvallen van die ene allesbeslissende dag vermindert de stress aanzienlijk. Het proces achter deze pilot is fundamenteel anders dan de reguliere manier van toetsen. In plaats van een eindcijfer dat grotendeels wordt bepaald door een centraal examen, hebben deze leerlingen hun resultaat gedurende het hele schooljaar opgebouwd. Dit gebeurde via een combinatie van regelmatige toetsen en, belangrijker nog, uitgebreide praktische opdrachten.

Volgens de leerlingen is juist dit praktische aspect het meest opvallende verschil. Wiskundedocent Jelger Holwerda, die via een collega betrokken raakte bij dit project, ziet het als een kans om als een van de eersten de nieuwe wiskunde te ontdekken. Het programma is in nauwe samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de stof beter aansluit bij de eisen van het hoger onderwijs en de actualiteit van de praktijk.

Een kernpunt van deze vernieuwing zijn de zogenaamde eindtermen. Dit zijn de landelijke kaders die bepalen wat een leerling aan het einde van zijn schoolcarrière moet beheersen. In het traditionele model ligt de nadruk vaak op specifieke onderwerpen zoals differentiëren of statistiek, maar in de nieuwe aanpak verschuift de focus naar modelleren en het toepassen van wiskundige concepten in realistische scenario's.

De leerlingen worden aangemoedigd om kritisch na te denken over hoe wiskunde kan worden ingezet om problemen in de echte wereld op te lossen. Deze methodiek brengt het vak veel dichter bij de realiteit, wat volgens Holwerda essentieel is om de relevantie van wiskunde te behouden. Ook de didactiek in de klas is drastisch veranderd. De leerlingen werkten niet meer met één vast handboek, maar maakten gebruik van losse bundels, computers en vernieuwde theoretische kaders.

De traditionele lesvorm, waarbij een docent voor de klas staat en leerlingen passief aantekeningen maken, heeft plaatsgemaakt voor een actievere vorm van leren. Er is veel meer ruimte gekomen voor samenwerking tussen leerlingen, wat de motivatie heeft vergroot. Hugo Heule geeft aan dat deze manier van werken hem stimuleerde om harder zijn best te doen, simpelweg omdat de lessen minder saai en interactiever waren. Natuurlijk verliep de introductie van de pilot niet zonder uitdagingen.

De leerlingen hadden geen keuze om wel of niet deel te nemen; ze werden als groep meegenomen in het proces. Famke de Jong geeft aan dat dit in het begin wennen was, maar ze kijkt nu zeer positief terug op de ervaring. Vooral het feit dat ze zich kon concentreren op andere zware vakken zoals natuurkunde en scheikunde zonder de constante dreiging van het wiskunde-examen, vond ze zeer prettig.

De resultaten spreken voor zich: Famke sloot het vak af met een knap cijfer van 7,2 en Hugo behaalde een gemiddelde van 7. Terwijl andere leerlingen op school met jaloezie keken naar de bevoorrechte positie van de pilotgroep, beschouwden de deelnemers zichzelf simpelweg als proefkonijnen voor een noodzakelijke verandering. De school zal de resultaten van het project nu grondig evalueren om te bepalen of deze aanpak in de toekomst permanent ingevoerd kan worden.

Docent Holwerda is er in ieder geval van overtuigd dat een vernieuwingsslag noodzakelijk is om wiskunde weer te verbinden met de belevingswereld van de student en de behoeften van de moderne arbeidsmarkt en academische wereld





