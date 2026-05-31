Influencer Mo Bicep wil gesprek met burgemeester Depla na verbod op gratis supplementenactie

Bredase influencer Mo Bicep, met meer dan een miljoen volgers, moet een geplande gratis weggevenactie van voedingssupplementen annuleren nadat burgemeester Paul Depla een last onder dwangsom heeft opgelegd wegens gebrek aan vergunning. Bicep wil nu met de burgemeester in gesprek over de situatie. Het incident speelt zich af tegen de achtergrond van een lopend FIOD-onderzoek naar witwassen en possible criminele activiteiten rond zijn bedrijven.

Mo Bicep , een van de meest bekende influencers in de provincie met meer dan een miljoen volgers, wil een gesprek aan gaan met burgemeester Paul Depla van Breda .

Dit komt omdat zijn geplande activiteit, waarbij hij gratis voedingssupplementen wilde weggeven, zondag door de gemeente was verboden. De evenementenplanner had een dj, een foodtruck, challenges en een boksbal gepland en wilde een podium opzetten. De burgemeester legde hem een last onder dwangsom op omdat hij vreesde dat door het grote online bereik van Bicep veel mensen zouden komen, wat zonder vergunning onwenselijke risico's met zich meebracht. Een boete van 10.000 euro dreigde als hij doorging.

De ondernemer uit Breda, die ook zijn luxe levensstijl online deelt, erkent dat hij aanvankelijk dacht geen vergunning te moeten aanvragen, maar het online enthousiasse explodeerde. Zijn team zouContact hebben gezocht met de gemeente, maar dat bleek vruchteloos. Daarom annuleerde hij het evenement. Hij betoonde begrip voor de gemeentelijke positie, maar benadrukte dat hij alles goed had gepland en nu behandeld wil worden als elke andere aanvrager.

Hij staat nog open voor een gesprek met de burgemeester. Het nieuws komt op een moment dat Bicep onderwerp is van een lopend onderzoek door de FIOD naar vermeende witwaspraktijken en leidinggeving van criminele activiteiten binnen zijn bedrijven. Europese toezichthouders hadden eerder gewaarschuwd voor dergelijke praktijken vanwege frauderisico's, wat de achtergrond van deze zaak compleet maakt





