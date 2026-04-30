Infantino's herverkiezing lijkt zeker na steun van Afrika en Azië

Gianni Infantino lijkt zijn positie als FIFA-voorzitter te behouden dankzij de steun van de Afrikaanse en Aziatische voetbalbonden, ondanks kritiek op hoge ticketprijzen en de situatie rond Iran's deelname aan het WK.

De vooruitzichten voor Gianni Infantino om zijn positie als voorzitter van de FIFA te behouden, zijn aanzienlijk verbeterd. De steunbetuigingen van de Afrikaanse voetbalbond ( CAF ) en de Aziatische voetbalbond (AFC), die donderdag werden bevestigd, versterken zijn kansen op herverkiezing aanzienlijk.

Deze steun komt ondanks aanhoudende kritiek op de hoge ticketprijzen voor het komende Wereldkampioenschap voetbal en het feit dat nog geen enkel duel op het eindtoernooi volledig is uitverkocht. De ticketprijzen, die in sommige gevallen oplopen tot duizenden euro's, hebben geleid tot bezorgdheid onder supporters en vragen over de toegankelijkheid van het toernooi. Het ontbreken van uitverkochte wedstrijden werpt eveneens een schaduw over de populariteit en de vraag naar kaarten.

Desondanks lijkt Infantino, met de steun van belangrijke continentale bonden, op weg naar een vierde termijn als FIFA-voorzitter. Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, de voorzitter van de AFC, benadrukte tijdens het jaarlijkse FIFA-congres het vertrouwen in Infantino's leiderschap. Hij verklaarde dat de FIFA zich in een betere positie bevindt dan ooit tevoren en dat de Aziatische voetbalbond hem volledig zal blijven steunen voor de periode 2027-2031, net zoals ze dat sinds zijn verkiezing in 2016 hebben gedaan.

Deze uitspraak onderstreept de sterke band tussen Infantino en de Aziatische voetbalgemeenschap. Ook de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) heeft al eerder zijn steun aan Infantino uitgesproken, waardoor hij nu de steun heeft van drie van de zes confederaties. Met in totaal 211 stemgerechtigde voetbalbonden, vertegenwoordigt de steun van deze confederaties een aanzienlijk deel van de potentiële stemmen. Tot nu toe heeft Infantino naar schatting 111 stemmen zeker, wat zijn positie als favoriet verder versterkt.

De steun van CAF en AFC is cruciaal, aangezien deze continenten een groot aantal stemmen vertegenwoordigen en een belangrijke invloed hebben op de uitkomst van de verkiezing. De verkiezing zal plaatsvinden volgend jaar, en Infantino lijkt nu een sterke voorsprong te hebben op eventuele tegenstanders. Naast de kwestie van de ticketprijzen en de verkiezing, sprak Infantino zich tijdens het FIFA-congres ook uit over de deelname van Iran aan het Wereldkampioenschap.

De situatie rond Iran is complex, aangezien het land recentelijk betrokken is geweest bij een conflict met gastland Amerika. Iran heeft aangegeven onder geen enkele voorwaarde deel te nemen aan het toernooi, mede vanwege zorgen over de veiligheid van haar spelers en supporters. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bovendien aangegeven dat hij de veiligheid van Iraniërs die naar Amerika reizen niet kan garanderen.

Ondanks deze uitdagingen en bezwaren, blijft Infantino volharden in zijn overtuiging dat Iran zal deelnemen aan het Wereldkampioenschap. Hij benadrukte dat Iran 'gewoon' meedoet aan het toernooi en de groepswedstrijden in de VS zal spelen zoals gepland. Infantino argumenteerde dat de deelnemende landen een 'krachtige boodschap' moeten afgeven door eenheid te tonen, ondanks de politieke spanningen en veiligheidsrisico's. Deze uitspraak heeft tot discussie geleid, aangezien de veiligheid van de Iraanse delegatie een serieuze zorg blijft.

De FIFA staat voor de uitdaging om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor alle deelnemende landen, ongeacht hun politieke situatie. De kwestie rond Iran benadrukt de complexiteit van het organiseren van een Wereldkampioenschap in een wereld die gekenmerkt wordt door geopolitieke spanningen. Bovendien is er een discussie gaande over de kwaliteit van scheidsrechters, waarbij sommigen van mening zijn dat bepaalde scheidsrechters bevooroordeeld zijn of niet in staat zijn om op hoog niveau te presteren.

Deze discussie is vooral relevant in de context van belangrijke wedstrijden, zoals de WK-wedstrijd tussen Nederland en Argentinië, waarbij er vragen waren over de beslissingen van de scheidsrechter





