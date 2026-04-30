Infantino kondigt aan zich herkiesbaar te stellen voor vierde termijn als FIFA-voorzitter

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft officieel zijn kandidatuur voor een vierde termijn aangekondigd, gesteund door de voetbalbonden van Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Zijn herverkiezing lijkt vrijwel zeker, ondanks de regels omtrent termijnlimieten.

Gianni Infantino , de huidige voorzitter van de FIFA , heeft vanavond officieel zijn kandidatuur voor een vierde termijn aangekondigd tijdens het FIFA -congres in Vancouver. Deze aankondiging komt niet als een verrassing, aangezien hij al aanzienlijke steun heeft verzameld van belangrijke voetbalconfederaties.

Na de bevestigde steun van de Zuid-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden, heeft nu ook de Afrikaanse voetbalfederatie publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Infantino's herverkiezing. Deze brede steunbasis betekent dat de 56-jarige Zwitser al 111 van de in totaal 211 beschikbare stemmen heeft veiliggesteld. Met deze duidelijke meerderheid lijkt zijn herverkiezing vrijwel zeker, en kan hij zich voorbereiden op een nieuwe periode aan het hoofd van de wereldvoetbalbond.

De verkiezingen zelf zullen volgend jaar plaatsvinden, en tot op heden heeft zich nog geen serieuze tegenkandidaat gemeld om Infantino uit te dagen. Een mogelijke vierde termijn zou hem in functie houden van 2027 tot 2031. De situatie rondom Infantino's termijnen is enigszins complex. De regels van de FIFA staan in principe slechts drie termijnen toe voor een voorzitter.

Echter, de FIFA heeft eerder geoordeeld dat Infantino's eerste termijn, die liep van 2016 tot 2019, niet volledig meetelt voor het maximumaantal toegestane termijnen. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat Infantino in 2016 aantrad als opvolger van Sepp Blatter, die op dat moment verwikkeld was in een grootschalig corruptieschandaal. Door de omstandigheden was Infantino's eerste termijn een jaar korter dan de gebruikelijke vier jaar.

Deze interpretatie van de regels heeft Infantino in staat gesteld om zich kandidaat te stellen voor een vierde termijn, ondanks de bestaande limiet. De beslissing van de FIFA om de eerste termijn niet volledig mee te tellen, heeft uiteraard tot discussie geleid, maar tot op heden is er geen formele uitdaging geweest tegen deze interpretatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de FIFA in de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om de integriteit van de organisatie te verbeteren en corruptie te bestrijden, mede als reactie op de schandalen rondom Blatter. Tot op heden heeft de Europese voetbalbond UEFA, waar ook de Nederlandse voetbalbond (KNVB) onder valt, nog geen officiële positie ingenomen met betrekking tot de aanstaande verkiezingen in 2027.

Dit is opvallend, aangezien de UEFA traditioneel een belangrijke speler is in het internationale voetbalbestuur. De beslissing van de UEFA kan een cruciale rol spelen in de uiteindelijke uitkomst van de verkiezingen, aangezien de Europese confederatie een aanzienlijk aantal stemmen vertegenwoordigt. Het is mogelijk dat de UEFA nog in beraad is en de ontwikkelingen afwacht voordat ze een standpunt innemen.

Er zijn verschillende factoren die de UEFA in overweging kan nemen, waaronder de prestaties van Infantino tijdens zijn eerdere termijnen, zijn visie voor de toekomst van het voetbal, en de belangen van de Europese clubs en nationale bonden. De afwachtende houding van de UEFA kan ook worden gezien als een signaal dat er binnen de organisatie nog geen consensus is over de beste kandidaat voor het voorzitterschap.

De komende maanden zullen uitwijzen welke positie de UEFA uiteindelijk zal innemen en welke invloed dit zal hebben op de verkiezingen. De steun van de UEFA zou Infantino's positie verder versterken, terwijl een afwijzing of steun voor een andere kandidaat de verkiezingen onvoorspelbaarder zou maken





