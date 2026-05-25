Increase in BoA's in Dijk en Waard: Criticism and Concerns

The number of BoA's in Dijk en Waard has quadrupled in six years, leading to criticism and concerns among residents and local politicians. They believe that handhavers are actively looking for violations.

Het aantal boa's in Dijk en Waard is in zes jaar tijd verviervoudigd. Waar de uitbreiding volgens de gemeente nodig is door verschuivende politietaken, groeit onder inwoners en lokale politici de kritiek.

Zij hebben de indruk dat handhavers actief op zoek zijn naar overtredingen. Er rijdt en loopt heel veel handhaving rond, ziet raadslid Petra Pekema van 50PLUS Dijk en Waard ook. Dat het aantal boa's is toegenomen, is op zich niet verkeerd, maar het lijkt wel of er bepaalde quota moeten worden gehaald. De discussie over handhaving laaide recent op na een jaarlijkse rommelmarkt van de Ontmoetingskerk aan de Middenweg in Heerhugowaard.

Vrijwilligers en bezoekers werden daar vanwege foutparkeren beboet, hoewel de gemeente dat ontkent. In totaal ging het om 9 bekeuringen van 139 euro. Bij de controle werd handhaving gevraagd bezoekers wat tijd te geven hun auto te verzetten, in de hoop op wat sympathie. Dat verzoek zou zijn afgewezen.

Iets wat in de afgelopen 50 jaar nooit is voorgekomen. Als ons 30 minuten was gegund, had de situatie zonder sancties opgelost kunnen worden. Ook vrijwilliger Esther verklaarde dat er geen waarschuwing aan vooraf ging. Iedereen rende meteen naar buiten.

Handhaving stond met vier man sterk alles op de bon te zetten wat niet in een vak stond. Volgens de gemeente was er namelijk sprake van overlast en onveilige situaties. Foutparkeren is nooit toegestaan, ook niet bij evenementen. Onder inwoners is de verontwaardiging groot, omdat de rommelmarkt al vijftig jaar wordt georganiseerd en foutparkeren vanwege structureel parkeergebrek altijd is gedoogd.

Het aantal handhavers in Dijk en Waard groeide van vijf naar twintig in zes jaar tijd. Boa's vullen dat gat deels op en richten zich op kleinere overtredingen en buurtproblemen. Ook werken zij vaker in de avond en in het weekend en hebben zij meer bevoegdheden gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en water. Het voelt een beetje als controleren na een groot feest, dan weet je ook dat mensen een slokje op hebben.

Met de jaarlijkse rommelmarkt wordt geld opgehaald voor meerdere goede doelen. Het ligt verkeerd, vindt raadslid Pekema. Ze begrijpt niet waarom de negen foutparkeerders bij de rommelmarkt dan niet eerst de kans kregen hun auto veilig weg te zetten. Ook wijst ze op de hoogte van de boete.

Ga je met een goed hart naar een rommelmarkt voor het goede doel, moet je ineens zo’n bedrag betalen. Pekema denkt een breder patroon te zien. Als bestuurslid van het poldermuseum in Heerhugowaard merkt ze ook dat controles zijn toegenomen. Er zat daar vijf jaar lang een exploitant en die werd naar eigen zeggen nooit gecontroleerd.

Sinds wij er een café zijn begonnen, staan ze om de haverklap op de stoep. Dan vragen ze of we een exploitatie- of alcoholvergunning hebben, terwijl die informatie gewoon bekend is bij de gemeente. Laatst kwamen ze klagen over een lichtje dat niet fel genoeg was. Volgens haar liggen de prioriteiten nu verkeerd. Ga echte problemen aanpakken: criminaliteit, drugs en jeugdoverlast





