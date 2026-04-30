Inbreker betrapt met bier en chips in sportkantine Dordrecht

Een 45-jarige man is aangehouden nadat hij inbrak in een sportkantine in Dordrecht en betrapt werd terwijl hij bier en chips consumeerde. Hij dacht dat er buit te halen viel, maar trof niets waardevols aan.

Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft zich maandag onbedoeld schuldig gemaakt aan een bijzonder soort inbraak in een sportkantine aan de Vogelaarsweg in Dordrecht .

De man, die blijkbaar in de veronderstelling verkeerde dat er waardevolle spullen te stelen waren, brak in in de kantine. Zijn plannen werden echter snel gedwarsboomd toen hij constateerde dat er geen noemenswaardige buit te halen viel. In plaats van te vertrekken, besloot hij zijn aandacht te richten op de voorraden van de kantine zelf.

De politie, die snel ter plaatse was na een melding van de meldkamer, trof de man aan achter de bar, genietend van een flesje bier en een zak chips. De situatie, beschreven door de politie Dordrecht op Instagram, is opmerkelijk te noemen. De dienst begon zoals elke andere, met een briefing en een kop koffie, totdat de melding van de inbraak binnenkwam. De snelheid van de reactie was cruciaal, aangezien de verdachte nog steeds in het pand aanwezig was.

Bij aankomst constateerde de politie een ingegooide ruit, wat bevestigde dat er daadwerkelijk was ingebroken. De zoektocht naar de verdachte leidde hen al snel naar de bar, waar de man zich ongestoord tegoed deed aan de consumpties. De poging tot vlucht bij het zien van de politie liep niet goed af voor de inbreker. Hij werd snel overmeesterd en geboeid.

De man bekende tegenover de politie dat hij had gehoopt op een succesvolle inbraak met een financiële beloning. Echter, de realiteit was anders en de gestolen chips en het bier zullen hem nu duur komen te staan. De politie benadrukt het onverwachte karakter van de situatie. Het is niet vaak dat een inbraak eindigt met de verdachte die rustig een snack en een drankje consumeert terwijl de politie arriveert.

De melding van de meldkamer was essentieel voor de snelle reactie en de aanhouding van de verdachte. De kantine, die normaal gesproken een plek is voor sportieve ontspanning en sociale interactie, werd tijdelijk het toneel van een mislukte inbraakpoging. De ingegooide ruit is een triest gezicht, maar de snelle actie van de politie heeft verdere schade voorkomen.

De man zal zich nu moeten verantwoorden voor zijn daden en de kosten van de schade aan de kantine zullen op hem worden verhaald. Het incident dient als een herinnering aan het belang van beveiliging, zelfs voor ogenschijnlijk onopvallende locaties zoals sportkantines. De zaak illustreert ook de diversiteit van de taken die de politie dagelijks uitvoert. Van het oplossen van complexe misdrijven tot het reageren op onverwachte situaties zoals deze inbraak, de politie moet altijd alert en voorbereid zijn.

De humoristische toon van de politie op Instagram, waarin ze het incident beschrijven, laat zien dat ze ook in serieuze situaties een menselijke kant kunnen laten zien. Het bericht is inmiddels veelvuldig gedeeld en becommentarieerd, wat aantoont dat het verhaal veel mensen aanspreekt. De man, die nu in hechtenis zit, zal zich moeten beraden op zijn daden en de gevolgen daarvan. De sportkantine kan hopelijk snel worden hersteld en weer open voor de leden en bezoekers.

De politie Dordrecht blijft waakzaam en zal er alles aan doen om de veiligheid in de stad te waarborgen. Het is belangrijk om te benadrukken dat inbraak altijd strafbaar is, ongeacht de omstandigheden. Zelfs als er geen waardevolle spullen te stelen zijn, kan een inbraakpoging leiden tot arrestatie en vervolging. Dit incident is een duidelijke waarschuwing voor potentiële inbrekers: het is niet de moeite waard





