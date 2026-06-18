Iñaki Peña verlaat Spanje, toekomst ligt in Centraal-Europa of Turkije

Doelman Iñaki Peña, voortdurend gelinkt aan Ajax, kiest voor een buitenlandse overstap ondanks Spaanse aanbiedingen. Zijn toekomst lijkt te liggen in Turkije of een andere Centraal-Europese competitie, terwijl Barcelona zich na zijn vertrek concentreert op het vertrek van Ter Stegen.

De 27-jarige doelman Iñaki Peña , die tijdens het afgelopen seizoen herhaaldelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Ajax , heeft ondanks aanbiedingen uit Spanje een duidelijke voorkeur voor een overstap naar het buitenland.

Volgens het Spaanse sportmedium Mundo Deportivo zou zijn komst bij de Amsterdammers als haalbaar worden beschouwd, terwijl de club ook andere doelverdedigers als Marc-André Ter Stegen en Yann Sommer heeft gelet. Desondanks verwacht het medium dat de toekomst van Peña niet bij Ajax ligt, maar elders in Centraal-Europa, met name in Turkije. Ook de Griekse competitie wordt genoemd als een mogelijke bestemming.

De doelman hoopt binnen twee weken duidelijkheid te krijgen over zijn volgende stap, die in ieder geval niet bij FC Barcelona zal zijn. Na zijn vertrek moet de sportieve leiding van Barcelona zich alleen nog richten op het mogelijke vertrek van Ter Stegen. De Duitse doelman is eveneens in verband gebracht met Ajax, maar zijn hoge salaris maakt een transfer momenteel onwaarschijnlijk





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Iñaki Peña Ajax FC Barcelona Transfer Doelverdediger Turkije Centraal-Europa Marc-André Ter Stegen Mundo Deportivo

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