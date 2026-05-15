In Drenthe genoeg te beleven op het Hemelvaartsweekend

Verken diverse activiteiten in Drenthe tijdens het Hemelvaartsweekend, zoals een nieuwe kunstexpositie, jeu de boules, muziek, workshops en gezelligheid. Er zijn verschillende evenementen, zoals Tynaarlo Lands en Modestad Hoogeveen, en er zijn ook sportieve spelletjes en tentoonstellingen.

Met het Hemelvaartsweekend in aantocht is er in Drenthe genoeg te beleven. Van een nieuwe kunstexpositie tot een sportief spelletje jeu de boules . Wil je het weekend aftrappen met muziek, een drankje en gezelligheid?

Op de Brink in Tynaarlo is deze zaterdag de tweede editie van het evenement Tynaarlo Lands. In het hart van het dorp kun je struinen langs eetkraampjes, meedoen met workshops en knutselen, of gewoon even stil blijven staan bij enkele muzikale liveoptredens. Verdeeld over twee podia variëren de artiesten van singer-songwriters tot energieke bands. Met als blikvanger Lisa Ploeger, die op het Popgala Noord werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Zaterdag wordt ook opnieuw de blauwe loper uitgerold in Hoogeveen. Houd je van mode of ben je benieuwd naar de nieuwste kledingtrends? Dan moet je in de binnenstad van Hoogeveen zijn. Tijdens Modestad Hoogeveen laten modellen tussen 13.00 en 14.00 uur de nieuwste collecties en accessoires zien op het plein voor het Schippershuus.

En een uur later, vanaf 15.00 uur, wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan op het plein voor Grandcafé Marron. Gedurende de shows kun je je eveneens opmaken voor zang- en dansacts. Breng je liever een competitieve kant in jezelf naar boven? Dan kan een tripje richting Gasselte zeer de moeite waard zijn.

Daar worden de metalen ballen van stal gehaald voor een potje jeu de boules. De plaatselijke jeu de boulesvereniging De Schelpenhoek organiseert zaterdagmiddag namelijk een open dag op de club. Gooi het houten balletje de grindbak in en probeer je drie metalen ballen daar zo dicht mogelijk op te mikken. Ook voor kunstliefhebbers is er deze zaterdag wat te beleven in onze provincie.

Tussen 15.00 en 17.30 uur is in Zweeloo een duo-expositie te zien. Medewerkers en cliënten van GGZ Drenthe en kunstenaars uit Zweeloo hebben de handen ineen geslagen, om aandacht te vragen voor creativiteit bij het herstel van psychische kwetsbaarheid. In de geest van Vincent van Gogh, die zelf worstelde met psychische kwetsbaarheid, hebben zij een aantal kunstwerken gemaakt. Deze worden tentoongesteld in de Zweeler Kerk.

Als je geen genoeg kan krijgen van kunst, dan kun je daarna zelfs nog een kijkje nemen bij de opening van Kunstenaarsherberg in Zweeloo





